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Общество

Оперативное вмешательство

27.10.2023 10:00|ПсковКомментариев: 5

Тема объединение трех больниц - Псковской городской, Великолукской межрайонной и областной - стала одной из обсуждаемых на прошедшей неделе. Чем вызвана необходимость реорганизации, как она будет проходить и что, в конечном счете, получит самая заинтересованная в эффекте от этих изменений сторона — пациенты, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

В приоритете доступность и качество

Провинциальное здравоохранение - ахиллесова пята российской социальной сферы. Псковская область - не исключение. Здесь проблемы здравоохранения накапливались годами, десятилетиями. Принимались различные меры по их решению, не всегда удачные. Поэтому с первых дней своего пребывания в регионе губернатор Михаил Ведерников стал уделять максимум внимания этой сфере. В последние годы строятся и модернизируются учреждения здравоохранения, сдвинулся с мертвой точки вопрос нехватки медицинских кадров. В период пандемии глава региона в ежедневном режиме был с псковичами и лично через соцсети информировал о ситуации с заболеваемостью. И в целом всегда держит руку на пульсе, оперативно и эффективно решая возникающие проблемы.

Сейчас в центре внимания руководства региона - качество и доступность медицины на местах. Связано это с большим количеством жалоб жителей на уровень медицинских услуг, отношение персонала, попытки создания альтернативных медцентров. Речь идет о ситуации в Великолукской межрайонной больнице, которая оказалась в административном, экономическом и кадровом кризисе, что негативно сказывается на выполнении главной задачи - лечить.

Чтобы пациенты могли получать своевременную и качественную медицинскую помощь, губернатор принял непростое, но необходимое решение об объединении трех государственных медучреждений — областной больницы, городской больницы Пскова и межрайонной больницы Великих Лук. Такие «непопулярные» предложения в большинстве случаев на местах принимают в штыки. Но в конечном итоге именно эти стратегии приводят к повышению качества услуг.

Справиться с «бардаком»

О том, что Великолукская межрайонная больница может стать филиалом Псковской областной клинической больницы губернатор сообщил 18 октября на медиафоруме. Правда, отметил, что к теме объединения относится «очень настороженно», и подчеркнул, что «речь идет не об оптимизации системы, а о единовластии».

«В Великолукской больнице, честно говоря, бардак, который мы, к своему сожалению, за эти несколько лет прекратить не смогли. Мне несколько десятков обращений еженедельно приходят в социальные сети», – пояснил Михаил Ведерников.

«Бардак», действительно, имел место быть. Только с начала этого года областной комитет по здравоохранению принял более 350 жалоб на работу Великолукской межрайонной больницы.

«Вся организация работы больницы по качеству и доступности медицинской помощи не удовлетворяла ни нас, ни пациентов. Мы имели огромное количество обращений граждан и, в основном это жалобы, с которыми мы работали в ручном режиме, заказывали экспертизы, проводили проверки», - рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Также она обратила внимание на то, что за пять лет в больнице сменилось несколько руководителей. Проблемы с управленческими кадрами и в целом кадровый дефицит не приводят к качественной медицинской помощи, «а страдает при этом пациент». Из-за увольнения сотрудников в медицинском учреждении не было возможности проводить необходимые процедуры. Поэтому пациентов отправляли в платные клиники, рассказала Марина Гаращенко и заверила, что с каждым из подобных инцидентов будут разбираться.

«Сегодня государство гарантирует бесплатную медицинскую помощь на всей территории РФ. Пациент не должен платить за это деньги и тем более отправляться в платную клинику, потому что врачу так удобнее. Неважно где человек проживает, - он должен в любой точке получить одинаковые медицинские услуги. Это та цель, которую мы преследуем: медицинская услуга должна быть единая, качественная и доступная»,- отметила Марина Гаращенко.

Она подчеркнула, что Великолукская межрайонная больница — это большой конгломерат, куда входят все стационарные службы города Великие Луки и Великолукского района, Куньинский филиал (бывшая районная больница Куньи) и вся огромная поликлиническая служба. Учреждение должно было организовать медицинскую помощь на всех уровнях, но «распределить грамотно ресурсы между ними руководству не удавалось».

Для решения вопроса о реорганизации создана специальная рабочая группа. Руководитель комитета по здравоохранению провела рабочие встречи с коллективами Великолукской межрайонной больницы в Великих Луках и Кунье.

Объединить знания и силы

Реорганизация путем присоединения филиалов будет проведена не только в южной зоне области. В состав областной больницы помимо Великолукской межрайонной войдет и Псковская городская больница.

В городской больнице «бардака» нет, и ситуация с качеством медицинской помощи намного лучше, но комитет с начала года тоже получил более 90 обращений от пациентов и их родственников. «Это много. Обращения, в основном, связаны с тем, что псковичи не понимают, в какой больнице должны лечиться: в городской или областной», - пояснила она.

«Мы ни в коей мере ничего не ликвидируем. Мы просто хотим организовать эти процессы так, чтобы человек знал, на какой бы койке, в каком медучреждении он не лежал, им будут заниматься в одном ключе - и врачи из городской больницы, и врачи из областной», - прокомментировала председатель профильного комитета.

Марина Гаращенко рассказала, что встречалась с коллективом псковской больницы и знакомила медицинский персонал с намерениями региональных властей. «Я им сказала: "Коллеги, вы должны объединить свои знания и силы. Потому что вы - высокие профессионалы и областная больница - высокие профессионалы"», - рассказала она.

Сегодня разрабатывается «дорожная карта». Реорганизация позволит объединить кадровые, экономические ресурсы, упростить логистику. «Были жалобы, что при обращении в травмпункт, городских жителей направляли в другую больницу. Теперь этого не будет, всё будет в едином ключе. Если человек поступает, им на месте будут заниматься одни профильные специалисты», - заверила она.

На вес золота

Юридически объединение Псковской городской клинической больницы, Великолукской межрайонной больницы и Псковской областной произойдет только весной 2024 года.

Если дорожная карта будет соблюдаться, то уже примерно в ноябре все сотрудники медучреждений получат уведомления об объединении.

Марина Гаращенко еще раз обратила внимание на то, что речь не идет ни об оптимизации, ни о сокращении персонала. «Наши медицинские работники: врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки - на вес золота. Каждый человек нужен, и мы еще готовы принять», - подчеркнула она. 

И отметила, что объединение позволит помочь медицинским учреждениям выполнять задачи, с которыми они не справляются из-за нехватки кадров. «За счет того, что у нас областная больница все-таки якорная медицинская организация — им будет проще и легче», - отметила она.

Кроме того, реорганизация повлияет и на заработную плату врачей и медицинского персонала, которая будет повышена до областного уровня.

И, конечно, объединение сделает доступной для псковичей и великолучан медицинскую помощь, которая не уступает уровню столичных медцентров, потому что Псковской областной больнице сегодня есть всё необходимое для качественного лечения: новейшее оборудование и умеющие работать на нем высококлассные специалисты. Врачи больницы проводят уникальные операции, постоянно повышают свою квалификацию.

«Областной больнице сегодня есть чем гордиться, есть чем поделиться. Сегодня в больнице эффективное управление. Полагаем, что это поможет нам повысить качество и доступность медицинской помощи», - подчеркнула Марина Гаращенко.

Инна Ильина

Теги: #здравоохранение #реорганизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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