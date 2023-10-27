Общество

Переработку полиэтилена с помощью личинок моли могут внедрить в Псковской области

Ученик седьмого класса гимназии «Сколково» вместе с учителем биологии придумал, как использовать моль для переработки пластика. Сейчас проект превратился в полноценный стартап «Ем полимер», который получил статус резидента «Сколково». Три триллиона личинок бабочек-огневок, по его словам, могут съесть все отходы столицы.

Все началось три года назад с исследования студентом Юрием Мельниковым вместе с учителем биологии Антоном Фрыкиным свойств восковых огневок — разновидности моли, которая в природе ест воск, но поглощает и полиэтилен, перерабатывая его в спирт. Размножаются они невероятно быстро, а личинки огневки перерабатывают пластик особенно эффективно. По словам автора разработки, за месяц популяция огневок увеличивается в 100 раз. Если вырастить 3 триллиона личинок, то они смогут съесть все пластиковые отходы, которые производит Москва за год, пишет «Фонтанка».

Свой первый проект семиклассник с командой представил на Конференции молодых ученых МГУ — несколько видов контейнеров для огневок с разными параметрами питания и окружающей среды. 150 дней учитель и ученик наблюдали за пятью поколениями личинок, чтобы понять, какие условия им необходимы для ускорения поедания полиэтилена.

Далее Юрий попал на курс «Главный шаг инноватора», запущенный в гимназии в прошлом учебном году. Тогда директор Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха Дмитрий Кулиш посоветовал молодому ученому не бороться с полиэтиленом как со злом, а использовать его возможности и найти тех, кому это нужно. Так автор разработки узнал о заводе по переработке пластика в Великих Луках, где не было специальных технологий по переработке загрязненных полиэтиленовых пакетов, так что предприятие могло бы подойти для тестирования проекта.

Усовершенствованный прототип контейнеров для личинок огневки команда представила на технологической конференции Startup Village 2023.

Александр Чеканов, руководитель по инкубационным программам стартапов Сколтеха, увидел большие перспективы в решении Юрия Мельникова. По его мнению, рынок активно ищет эффективные решения по переработке отходов, а ESG-стандарты становятся важной частью корпоративной культуры компаний.

«Идеи использовать насекомых для решения проблемы с утилизацией только изучаются, — говорит Чеканов. — Мало ходить с флажком "Мы за экологию", важно доказать, что экология может быть перспективной и приносить доход».

Как рассказал Александр Чеканов, сейчас задача проекта — подготовить предложения по переработке пластика для ряда нефтяных и ретейл-компаний. После посещения Плюсского комбината в Псковской области по переработке полиэтилена и созданию продуктов из вторсырья было решено внедрить разработку и здесь.

У проекта появилось имя «Ем полимер», свой телеграм-канал и даже фирменные футболки с надписью: «Ем полимер — спасаю Байкал». А в сентябре 2023 года — учреждена компания и получен статус резидента «Сколково», так что теперь команда гимназиста превратилась в полноценный стартап и претендует на получение гранта, необходимого, чтобы запатентовать разработку. Автор уверен, что в дальнейшем применять решение можно будет в промышленных масштабах.