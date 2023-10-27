Директор псковского бара «Дом культуры»: Мы не нарушаем законы

В соответствии с правом на ответ, предусмотренным статьей 46 закона РФ «О средствах массовой информации», Псковская Лента Новостей публикует заявление директора псковского бара «Дом культуры» Элизабет Пузыня.

«Самое главное, что хотелось бы отметить, были проведены замеры Роспотребнадзора по уровню шума. Никакие законы мы не нарушаем, по актам все в порядке, никаких превышений нормы нет. По поводу фотографии мусора вокруг заведения, приведенной в публикации, она была сделана год назад. Сейчас эта информация неактуальна, у нас работает уборка каждый день, все чисто. Был комментарий по поводу людей, которые мешают. Даже несмотря на то, что мы не несем за них ответственность, охрана заведения контролирует поведение людей на улице», – рассказала Элизабет Пузыня.