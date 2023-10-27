Общество

Псковские полицейские навели прядок на территории воинского захоронения в Крестах

Псковские полицейские поучаствовали в субботнике на территории большого воинского захоронения в Крестах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Слушатели Центра профессиональной подготовки регионального управления МВД России поучаствовали в субботнике в рамках ежегодного месячника по уборке города, стартовавшего 1 октября.

При сотрудничестве с управлением городского хозяйства администрации города Пскова полицейские приняли активное участие в уборке территории большого воинского захоронения в Крестах. На улице Лесной в 1964 году здесь был установлен памятник в виде 4-угольной гранитной плиты. В верхней части памятника изображен венок славы и высечены слова «Вам, жизнь отдавшим за победу над подлым врагом, отдаем мы, живые, любовь свою и благодарную вечную память». Здесь похоронено 56 воинов: 4 офицера и 12 неизвестных.

Во время проведения субботника слушатели ЦПП совместно с преподавателями Центра очистили захоронение от сухих деревьев, прошлогодних листьев и мусора, собрав более 10 огромных пакетов. Специалисты, обеспечивающие общественный порядок и безопасность граждан, стали инициаторами субботника, показав, что они и не остаются в стороне от работы по благоустройству города, добавили в ведомстве.