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Общество

Единое пособие на детей и беременных в Псковской области: как получить и куда обращаться

27.10.2023 19:59|ПсковКомментариев: 0

С 1 января 2023 года появилось новое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Новый вид господдержки серьезно изменил систему начисления выплат семьям с детьми. 

Выплата назначается беременной женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет. Кто имеет право на единое пособие? Как его оформить? Какие доходы учитываются? Какие нет? На эти и другие популярные вопросы - в материале Псковской Ленты Новостей. 

 

С 1 января 2023 года появилось новое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Новый вид господдержки серьезно изменил систему начисления выплат семьям с детьми. Что представляет из себя этот вид поддержки?

Новая мера поддержки объединяет ряд выплат для социальной поддержки нуждающимся семьям – на первого и третьего ребёнка до 3 лет, от 3 до 8 и от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам. При этом предусмотрен переходный период: родители детей до 3 лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка. Возможность получать выплаты по старым правилам сохраняется у семей до истечения периода права на них. Семьям, которые всё же решили перейти на новое пособие, рекомендуют предварительно ознакомиться с условиями назначения выплаты: принципами расчёта доходов, оценкой имущества и сроками подачи заявления.

Кто имеет право на единое пособие? Как его оформить?

Выплата назначается малообеспеченным семьям с учётом оценки нуждаемости при соблюдении следующих условий:

  • ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения (В Псковской области - 14231 рублей);
  • заявитель и дети, на которых назначается пособие, – граждане РФ, постоянно проживающие в РФ.

Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун (попечитель) ребёнка. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия.

Чтобы получить выплату, нужно подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ.

Подать нужно только заявление. Социальный фонд самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций. Представить дополнительные сведения нужно будет только в отдельных жизненных ситуациях, когда сведения о жизненной ситуации не отражаются в государственных информационных системах.

В каком размере выплачивается единое пособие?

Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять:

  • 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе - базовый размер выплаты, в Псковской области он составляет 6960 рублей;
  • 75% – 10 440 рублей назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума;
  • 100% – 13 920 рублей если при назначении пособия в размере 75% регионального прожиточного минимума на ребёнка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума на человека.

Семьям с несколькими детьми от 0 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребёнка до достижения 17 лет.

Ежемесячная выплата назначается на один год и продлевается по заявлению.

Какие доходы учитываются для единого пособия? Какие нет?

При расчете доходов семьи учитываются следующие виды доходов:

  • доходы от трудовой деятельности, от оказания услуг в рамках гражданско-правового договора, авторские гонорары;
  • доходы от предпринимательства, включая доходы от деятельности КФХ и частной практики;
  • пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, компенсации;
  • стипендии;
  • сумма полученных алиментов;
  • выплаты правопреемникам;
  • денежное довольствие, в том числе единовременное пособие при увольнении, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств;
  • компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
  • доходы, полученные в рамках применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход";
  • доходы от банковских вкладов и операций с ценными бумагами;
  • доходы от выигрышей;
  • доходы от продажи и сдачи в аренду имущества;
  • ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
  • доходы, полученные за рубежом.
  • Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не учитываются при назначении выплаты:

  • выплаты по социальному контракту;
  • целевые субсидии на приобретение имущества для малообеспеченных семей;
  • выплата из материнского (семейного) капитала в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 3 лет
  • средства материнского капитала предназначенные для приобретения технических средств реабилитации, либо компенсации затрат, понесенных на строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства;
  • региональный материнский (семейный) капитал;
  • налоговые вычеты;
  • компенсации за самостоятельно приобретенные средства реабилитации;
  • доходы мобилизованных граждан;
  • ежемесячные выплаты по уходу родителям детей с инвалидностью или инвалидов с детства I группы;
  • пособия, алименты и выплаты на детей, которые на момент назначения выплаты достигли 18-летнего возраста;
  • единовременная помощь в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическими актами;
  • единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи;
  • ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;
  • компенсация за изготовление и установку надгробных памятников;
  • социальное пособие на погребение;
  • единовременные выплаты в связи с гибелью или получением увечья военнослужащих;
  • единовременная материальная помощь на лечение ребенка;
  • суммы пособий (ежемесячные пособия - женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности; беременной женщине/и гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет; по уходу за ребенком) и выплат (ежемесячные денежные выплаты - на 1-го, 3-го ребенка; на ребенка от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет) за прошлые периоды на детей, на которых подается заявление.

Как оценивается нуждаемость семьи?

Выплата назначается малообеспеченным семьям с учётом комплексной оценки нуждаемости.

Доход и имущество семьи должны отвечать установленным требованиям, а родители должны иметь заработок или объективные причины для его отсутствия.

Повторю, что выплата назначается, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. В Псковской области - 14 231 рублей.

Перед тем как подавать заявление на выплату единого пособия, следует самостоятельно оценить уровень своих доходов, так как превышение размера среднедушевого дохода является наиболее распространённой причиной отсутствия права на пособие.

За какой период рассчитывается доход семьи при назначении единого пособия?

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчёт периода начинается за 1 месяц до даты подачи заявления. Это значит, что если обратиться за выплатой в октябре 2023 года, то будут учитываться доходы с сентября 2022 года по август 2023 года.

Обращаю внимание, что доход берется до уплаты налогов. Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи.

Какие сроки оформления у единого пособия?

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Социальный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение 1 рабочего дня.

Первое перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем средства перечисляются на счет в банке третьего числа каждого месяца за предыдущий месяц.

Срок принятия решения по заявлению продлевается на 20 рабочих дней, если в Социальный фонд не поступили сведения из организаций, подтверждающие право на выплату.

Какое количество псковичей получают данное пособие?

С начала года в Псковской области единое пособие назначено родителям более 30 тысяч детей и более 1 тысячи беременным женщинам.

Какие есть типичные ошибки при оформлении пособия? На что нужно обратить внимания псковичам, чтобы оформить его с первого раза грамотно?

Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения поступают от ведомств по электронным каналам связи. При этом очень важно, чтобы само заявление было заполнено корректно и внимательно.

В первую очередь следует убедиться в том, что все личные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС, номера документов, реквизиты и т.д.) внесены верно. Обратите внимание: вносить данные ФИО нужно так, как они зафиксированы в документах: паспорте и свидетельстве о рождения.

Заранее укажите данные о детях в личном кабинете — тогда в заявление они подтянутся автоматически. Следует внимательно читать подсказки перед заполнением полей.

Нужно указывать номер актовой записи, а не свидетельства о рождении — это не одно и то же. Нужно отмечать галочками только те сведения, которые относятся к вашей семье. Лишние данные усложнят проверку и оформление.

Возможен ли отказ от заявления на Госуслугах? Например, подали и передумали до принятия решения.

Отказаться от уже отправленного электронного заявления нельзя. Оно будет рассмотрено. Если передумали до принятия решения, можно не предоставлять документы или не проводить доработку по запросу. Тогда заявление некоторое время находится в статусе рассматриваемого, а потом придет отказ. При желании можно подать его заново.

Можно ли исправить заявление?

Исправить можно только черновик — он сохраняется в личном кабинете до отправки. После отправки можно внести корректировки, только если заявление прислали на доработку. Или заново заполните форму после отказа.

Куда можно обратиться за советом, чтобы помогли рассчитать доход или объяснили правила оформления?

Получить персональную консультацию по вопросу установления единого пособия можно, позвонив в контакт-центр Отделения по номеру 8-800-200 00 98. Также жители региона всегда могут обратиться за консультацией в клиентскую службу Отделения СФР по месту своего жительства. Адреса и режим работы офисов клиентского обслуживания указаны на региональной странице сайта СФР.

Кроме того, по общим вопросам о едином пособии получить консультацию псковичи имеют возможность через страницы Отделения в социальных сетях.

Источник: пресс-служба ОСФР по Псковской области

Теги: #пособия #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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