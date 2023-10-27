Единое пособие на детей и беременных в Псковской области: как получить и куда обращаться

С 1 января 2023 года появилось новое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Новый вид господдержки серьезно изменил систему начисления выплат семьям с детьми.
Выплата назначается беременной женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка в возрасте от 0 до 17 лет. Кто имеет право на единое пособие? Как его оформить? Какие доходы учитываются? Какие нет? На эти и другие популярные вопросы - в материале Псковской Ленты Новостей.
С 1 января 2023 года появилось новое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Новый вид господдержки серьезно изменил систему начисления выплат семьям с детьми. Что представляет из себя этот вид поддержки?
Новая мера поддержки объединяет ряд выплат для социальной поддержки нуждающимся семьям – на первого и третьего ребёнка до 3 лет, от 3 до 8 и от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам. При этом предусмотрен переходный период: родители детей до 3 лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка. Возможность получать выплаты по старым правилам сохраняется у семей до истечения периода права на них. Семьям, которые всё же решили перейти на новое пособие, рекомендуют предварительно ознакомиться с условиями назначения выплаты: принципами расчёта доходов, оценкой имущества и сроками подачи заявления.
Кто имеет право на единое пособие? Как его оформить?
Выплата назначается малообеспеченным семьям с учётом оценки нуждаемости при соблюдении следующих условий:
Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун (попечитель) ребёнка. Пособие назначается в том случае, если взрослые члены семьи имеют заработок или объективные причины для его отсутствия.
Чтобы получить выплату, нужно подать электронное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России по месту жительства или в МФЦ.
Подать нужно только заявление. Социальный фонд самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций. Представить дополнительные сведения нужно будет только в отдельных жизненных ситуациях, когда сведения о жизненной ситуации не отражаются в государственных информационных системах.
В каком размере выплачивается единое пособие?
Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять:
Семьям с несколькими детьми от 0 до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребёнка до достижения 17 лет.
Ежемесячная выплата назначается на один год и продлевается по заявлению.
Какие доходы учитываются для единого пособия? Какие нет?
При расчете доходов семьи учитываются следующие виды доходов:
Не учитываются при назначении выплаты:
Как оценивается нуждаемость семьи?
Выплата назначается малообеспеченным семьям с учётом комплексной оценки нуждаемости.
Доход и имущество семьи должны отвечать установленным требованиям, а родители должны иметь заработок или объективные причины для его отсутствия.
Повторю, что выплата назначается, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. В Псковской области - 14 231 рублей.
Перед тем как подавать заявление на выплату единого пособия, следует самостоятельно оценить уровень своих доходов, так как превышение размера среднедушевого дохода является наиболее распространённой причиной отсутствия права на пособие.
За какой период рассчитывается доход семьи при назначении единого пособия?
Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчёт периода начинается за 1 месяц до даты подачи заявления. Это значит, что если обратиться за выплатой в октябре 2023 года, то будут учитываться доходы с сентября 2022 года по август 2023 года.
Обращаю внимание, что доход берется до уплаты налогов. Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи.
Какие сроки оформления у единого пособия?
Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Социальный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение 1 рабочего дня.
Первое перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем средства перечисляются на счет в банке третьего числа каждого месяца за предыдущий месяц.
Срок принятия решения по заявлению продлевается на 20 рабочих дней, если в Социальный фонд не поступили сведения из организаций, подтверждающие право на выплату.
Какое количество псковичей получают данное пособие?
С начала года в Псковской области единое пособие назначено родителям более 30 тысяч детей и более 1 тысячи беременным женщинам.
Какие есть типичные ошибки при оформлении пособия? На что нужно обратить внимания псковичам, чтобы оформить его с первого раза грамотно?
Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения поступают от ведомств по электронным каналам связи. При этом очень важно, чтобы само заявление было заполнено корректно и внимательно.
В первую очередь следует убедиться в том, что все личные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС, номера документов, реквизиты и т.д.) внесены верно. Обратите внимание: вносить данные ФИО нужно так, как они зафиксированы в документах: паспорте и свидетельстве о рождения.
Заранее укажите данные о детях в личном кабинете — тогда в заявление они подтянутся автоматически. Следует внимательно читать подсказки перед заполнением полей.
Нужно указывать номер актовой записи, а не свидетельства о рождении — это не одно и то же. Нужно отмечать галочками только те сведения, которые относятся к вашей семье. Лишние данные усложнят проверку и оформление.
Возможен ли отказ от заявления на Госуслугах? Например, подали и передумали до принятия решения.
Отказаться от уже отправленного электронного заявления нельзя. Оно будет рассмотрено. Если передумали до принятия решения, можно не предоставлять документы или не проводить доработку по запросу. Тогда заявление некоторое время находится в статусе рассматриваемого, а потом придет отказ. При желании можно подать его заново.
Можно ли исправить заявление?
Исправить можно только черновик — он сохраняется в личном кабинете до отправки. После отправки можно внести корректировки, только если заявление прислали на доработку. Или заново заполните форму после отказа.
Куда можно обратиться за советом, чтобы помогли рассчитать доход или объяснили правила оформления?
Получить персональную консультацию по вопросу установления единого пособия можно, позвонив в контакт-центр Отделения по номеру 8-800-200 00 98. Также жители региона всегда могут обратиться за консультацией в клиентскую службу Отделения СФР по месту своего жительства. Адреса и режим работы офисов клиентского обслуживания указаны на региональной странице сайта СФР.
Кроме того, по общим вопросам о едином пособии получить консультацию псковичи имеют возможность через страницы Отделения в социальных сетях.
Источник: пресс-служба ОСФР по Псковской области