Общество

Несколько творческих мастерских и уникальные выставки подготовил Псковский музей на «Ночь искусств»

«Ночь искусств» наступит по всей стране 4 ноября. Министерство культуры организует всероссийскую акцию уже в 11-й раз, и тема этого года – «Россия объединяет». В рамках акции на территории комплекса «Палаты у Сокольей башни» Псковского музея-заповедника для семей с детьми распахнут свои двери сразу несколько творческих мастерских и уникальные выставки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

«Под грамотным руководством музейных мастеров милостивые государи и государыни напишут письмо пером и чернилами «в дань учтивости и деликатности» по "Письмовнику" XIX века, узнают о традициях и особенностях национальных русских орнаментов и создадут свой неповторимый расписной сувенир», - рассказали в музее.

Погрузиться в мир русской деревни участники смогут, сходив в гости в избу к потомственной сказочнице и послушав отрывок из традиционной сказки на «псковском» языке. Также сотрудники музея подготовили две мини-экскурсии, посвященные кузнечному творчеству известного псковского реставратора, художника и кузнеца В. П. Смирнова, а также традициям русского гостеприимства и кулинарии.

Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7);