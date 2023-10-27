Общество

Лучших сотрудников наградили в Псковском филиале университета ФСИН

На плацу Псковского филиала университета ФСИН России состоялось торжественное построение личного состава, посвященное 31-й годовщине со дня создания образовательной организации, с участием руководства и ветеранов вуза, представителей УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Врио начальника Псковского филиала университета ФСИН России Галина Пасичнюк поздравила личный состав с праздником, поблагодарила ветеранов в лице председателя совета ветеранов Степана Тунчика, а также сотрудников вуза за самоотверженный и добросовестный труд и пожелала всем здоровья и успехов в служебной деятельности.

Лучшие сотрудники образовательной организации были награждены благодарственными письмами ФСИН России, медалями «За отличие в службе» и «Ветеран уголовно-исполнительной системы».

Награды от УФСИН России по Псковской области сотрудникам вручил заместитель начальника регионального ведомства Денис Красносельский, который пожелал коллективу вуза стабильности и развития.

Кроме того, на торжественном мероприятии объявили результаты соревнований по стрельбе из пистолета Макарова, приуроченных к 31-й годовщине со дня образования вуза. Победу одержали доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин и организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, Ватан Асадов и инспектор учебного отдела Татьяна Павлова, которые были награждены дипломами Псковского филиала университета.