Общество

В Госдуме предложили запретить использовать мобильные на уроках в личных целях

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается запретить школьникам использовать смартфон на уроках в личных целях, документ доступен в думской электронной базе.

«Устанавливается, что во время их проведения использование средств связи для обучающихся не допускается. Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников», — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, это позволит «минимизировать факторы отвлечения внимания» детей, пишет РИА Новости.

Ранее одна из авторов законопроекта, председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова пояснила, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике.

«Как это будет в деталях — в школах решат сами. Будут ли гаджеты храниться в шкафчиках, в коробочках, в столах, в портфелях или вообще не будут приноситься школу, будут решать родители вместе с педагогами», — сказала депутат.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркнул, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.

Мера входит в комплекс изменений в федеральный закон «Об образовании». Авторами коллективной инициативы указаны двадцать депутатов разных фракций и два сенатора.

В пояснительной записке также говорится, что новации позволят устранить «имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия».

Кроме того, как пишут авторы законопроекта, изменения усиливают «главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания».