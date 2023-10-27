Общество

Названы самые распространенные травмы из-за падения в гололед

Лужи и мокрые листья на тротуарах в сочетании с заморозками часто становятся причиной падений и связанных с ними травм, отметил травматолог-ортопед Сергей Алексутов. По его мнению, многие пешеходы перестают соблюдать осторожность после первого же гололеда.

«Как автомобилисты в первый гололед зачастую едут медленнее, чем обычно, так и пешеходы знают, что скользко, и надо ходить осторожно. Но уже во второй гололед люди помнят, что в первый раз все обошлось, и идут быстрее. Они перестают соблюдать осторожность, и это приводит к травмам. Например, опасно бежать за транспортом, когда скользко, из-за этого можно упасть на скорости. Причем поскользнуться можно не только из-за гололеда, но и из-за мокрых листьев на асфальте", – сказал Сергей Алексутов в интервью радио Sputnik.

Если вы поскользнулись, важно не падать на руки, продолжил травматолог.

«Падать нужно, не выставляя руки. Понятно, что когда падаешь, хочется выставить руки. Если падать на руки, то они должны быть не прямые, а согнутые. Иначе будет перелом лучевой кости. В чем преимущество падения на туловище – человек инстинктивно прижимает голову и падает на большую площадь, что позволяет правильно распределить нагрузку по всему телу», – объяснил Сергей Алексутов.

Травматолог перечислил повреждения, которые чаще всего получают люди из-за падений в гололед.

«Первое – это как раз перелом лучевой кости при падении на вытянутую руку, затем перелом локтевой кости, а также перелом лодыжки, когда человек подворачивает ногу», – добавил Сергей Алексутов.

Избежать падений поможет, в частности, правильная обувь, считает травматолог. Подошва должна быть устойчивой и не скользить, заключил он.