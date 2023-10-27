Общество

Три скалодрома в виде кота планируют установить в Пскове

Три скалодрома в виде кота планируют установить в Пскове до 8 декабря. Такая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Эскиз скалодрома, представленный в проектной документации

«Товар должен представлять собой скалодром в виде кота с искусственными скальными зацепами по всей поверхности изделия, кроме головы в соответствии с приложенным эскизом. Изделие предназначено для использования в уличных условиях для создания комфортного отдыха посетителей и ландшафтного обогащения территории в целом», - отмечается в документах.

Два скалодрома Cat установят у дома №9а на Октябрьском проспекте (территория Детского парка), третий появится у дома №4 на улице Георгиевской (набережная реки Великой)

Габаритные размеры скалодромов должны соответствовать следующим требованиям:

Высота – не менее 2500 мм, не более 3000 мм;

Ширина – не менее 1850 мм, не более 2050 мм;

Длина – не менее 2300 мм, не более 2350 мм.

Начальная цена контракта – 4 млн 888 тысяч 333 рубля. Источник финансирования – бюджет Пскова. Поставщика определят 7 ноября.