Три скалодрома в виде кота планируют установить в Пскове до 8 декабря. Такая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Эскиз скалодрома, представленный в проектной документации
«Товар должен представлять собой скалодром в виде кота с искусственными скальными зацепами по всей поверхности изделия, кроме головы в соответствии с приложенным эскизом. Изделие предназначено для использования в уличных условиях для создания комфортного отдыха посетителей и ландшафтного обогащения территории в целом», - отмечается в документах.
Два скалодрома Cat установят у дома №9а на Октябрьском проспекте (территория Детского парка), третий появится у дома №4 на улице Георгиевской (набережная реки Великой)
Габаритные размеры скалодромов должны соответствовать следующим требованиям:
Начальная цена контракта – 4 млн 888 тысяч 333 рубля. Источник финансирования – бюджет Пскова. Поставщика определят 7 ноября.