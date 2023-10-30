Общество

Состоялся полуфинал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2023»

Полуфинал фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков 2023» состоялся 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

Фото здесь и далее: Дмитрий Самосудов

После месяца мастер-классов и репетиций с командой проекта полуфиналистки вышли на сцену, чтобы доказать свою состоятельность и возможность выхода в финал. В рамках программы девушки категории «Мисс» и леди категории «Миссис» рассказали о себе, своей семье, увлечениях и стремлениях.

В финале участницы показали вечернее дефиле. На полуфинале работало два состава жюри. Первый был представлен победительницами и финалистками прошлых сезонов конкурса, среди которых были:

«Мисс Псков 2022» - Варвара Амелина;

«Миссис Псков 2020» - Алена Силина;

«Миссис Псков 2019» - Кристина Ларченко;

«Миссис Псковская область 2022» - Елена Апина;

обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 - Светлана Шумейко;

«Миссис Псков 2023 classique» - Ирина Хоничева.

Второе жюри было из числа зрителей мероприятия. Если первый состав жюри определял, кто должен пройти в финал, то второй выбирал «Королеву полуфинала» в каждой категории участниц с помощью электронного голосования через qr-код.

Трех участниц не допустили к финалу, а королевами полуфинала среди «Мисс» стала Алина Волетова, среди «Миссис» - Анна Зыкова. Победительницам вручили короны.

Финал фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2023» состоится 25 ноября и пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория». Днем ранее в Городском культурном центре состоится спектакль «Королевы обнажают душу» с титулованными королевами в главных ролях.