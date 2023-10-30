Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Право губернаторов увольнять мэров и нужна ли реформа управляек?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Его проведут Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы:

Год без индексации – Госдума намерена «заморозить» денежное довольствие определенным категориям служащих. Кому грозит такая мера?

Тренд на вертикализацию власти набирает силу: губернаторам хотят разрешить увольнять глав муниципалитетов после выговора.

Сессионная неделя: что нарешали областные депутаты?

Три в одну или по-другому не лечится: зачем объединяют областную клиническую, Великолукскую межрайонную и Псковскую городскую больницы?

Начало положено: стали известны имена первых глав муниципальных округов, выбранных депутатами Собраний.

И нужна ли реформа управляек?

Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко, а про экономические новости недели расскажет Алексей Овчинников.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.