Общество

Число россиян с тремя и более кредитами выросло за полгода

Постепенно растет число россиян, имеющих три кредита и более: по данным на 1 июля, за первое полугодие 2023 года таких заемщиков стало на 1,4 миллиона человек больше, говорится в материалах Банка России.

«Постепенно растет задолженность заемщиков, имеющих три кредита и более. Увеличилось количество заемщиков, имеющих три кредита и более, - до 11,2 миллиона человек (+1,4 миллиона за полгода)», - сказано в материалах по состоянию на 1 июля 2023 года.

По данным регулятора, на 1 июля их доля составила 47% в общем числе граждан, имеющих кредиты (годом ранее – 41%), пишет РИА Новости.

В свою очередь, за год количество заемщиков, имеющих три кредита и более, увеличилось на 2,2 миллиона человек и достигло 11,2 миллиона. При этом только один кредит последние полтора года стабильно имеют около 21 миллиона заемщиков.

Как отмечает Центробанк, число заемщиков увеличилось во всех сегментах потребительского кредитования: за год количество заемщиков, имеющих кредит наличными, выросло на 1,6 миллиона человек, владеющих кредитными картами – на 3 миллиона человек. Количество заемщиков, имеющих автокредит, в последние полтора года существенно не изменилось и находилось в диапазоне 1,5-1,6 миллиона человек.