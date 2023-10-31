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Общество

100 тысяч за первенца, или Как в Псковской области поднимают рождаемость

31.10.2023 09:13|ПсковКомментариев: 0

На протяжении последних десятилетий Псковская область сталкивается с проблемой депопуляции. Население неумолимо убывает по естественным причинам, количество женщин фертильного возраста сокращается. Власти ищут новые способы улучшить демографическую ситуацию. Летом губернатор Михаил Ведерников утвердил обновлённую программу повышения рождаемости, дополнив пакет мер поддержки выплатой в размере 100 тысяч рублей каждой матери, у которой появился первенец в возрасте до 25 лет.

Псковская Лента Новостей выяснила, на какую ещё помощь могут рассчитывать молодые семьи, что положено многодетным родителям, и как трансформируются социально-экономические условия для рождения и воспитания детей в регионе.

 

Подспорье для молодых мам

В программу повышения рождаемости в Псковской области на 2023-2025 годы вошли как давно существующие и хорошо зарекомендовавшие себя меры поддержки семей с детьми, так и новые, рассчитанные для молодых мам.

В частности, глава региона распорядился предоставлять единовременную денежную выплату в размере 100 000 рублей женщинам в возрасте до 25 лет за рождение первого ребенка. Этой же категории матерей готовы выплачивать ежемесячное пособие на оплату 50% жилищно-коммунальных услуг, пока малышу не исполнится 1,5 года. Кроме того, молодые родители освобождаются от уплаты транспортного налога при рождении первенца до достижения им трёх лет.

Еще одним подспорьем для семей, которые впервые решили стать родителями, стало погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам до 300 тыс рублей. Причём вне зависимости от возраста матери.

«Реализация мероприятий региональной программы по повышению рождаемости позволит стабилизировать демографическую ситуацию региона и повысить рождаемость», — выразил уверенность Михаил Ведерников и уточнил финансовую составляющую: на новые меры поддержки в 2023 году предусмотрены дополнительные 50 млн рублей.

Также в программу вошли мероприятия, которые успешно реализуются в регионе на протяжении последних лет. К примеру, с 2019 года все женщины, поступающие в роддом, автоматически становятся участницами акции «Подарок новорожденному». Её суть заключается в предоставлении сертификатов номинальной стоимостью 5000 рублей. Родители малышей могут купить на эти деньги детские товары и принадлежности первой необходимости. В придачу к сертификату новоиспечённой матери вручают памятную медаль и поздравительную открытку.

Всего за время действия акции «Подарок новорожденному» выдано более 18500 сертификатов: в 2019 году - 4346, в 2020 - 5194, в 2021 - 4924, в 2022 - 4065.

Бонусы многодетным родителям

Многодетные семьи в Псковской области могут рассчитывать на ещё больший список мер поддержки. В частности, при рождении третьего и последующих детей предоставляется региональный маткапитал в размере 100 000 рублей.

Ежегодно выдается более тысячи сертификатов: в 2019 году – 1053, в 2020 году – 1086, в 2021 году – 1141, в 2022 году – 1049. За время существования выплаты её получили свыше 11,8 тысяч семей на общую сумму более 1184,5 млн рублей.

Кроме того, данной категории родителей предоставляются в собственность бесплатные земельные участки — этой мерой поддержки воспользовались уже порядка 4000 семей, где подрастают трое и более детей.

С 2020 года по инициативе губернатора ежегодно проводится конкурс многодетных семей, которые нуждаются в автотранспорте. В первый раз Михаил Ведерников вручил ключи от автомобилей восьми победителям, воспитывающим 10 и более детей. В 2021-м году микроавтобусы выиграли 10 семей, имеющие 5 и более детей. В 2022 году в результате конкурсного отбора заветные ключи вручили шести достойным родителям, в текущем - десяти. Правительство региона продолжает искать дополнительные возможности, чтобы ежегодно обеспечивать транспортом большее количество многодетных родителей, чьи дети получают достойное воспитание и всестороннее развитие.

Помимо этого, семьи с пятью и более детьми могут побороться за единовременную выплату в размере 2,2 млн рублей на улучшение жилищных условий. В этом году счастливыми обладателями сертификатов стали чета Петровых из Невеля, воспитывающая восьмерых, и Гуртовы из Палкинского района, где подрастают шестеро.

Многодетным малоимущим семьям предоставляются дополнительные меры социальной поддержки. В их числе — ежемесячные выплаты на каждого ребёнка, пособия на оплату услуг ЖКХ, компенсация покупки твёрдого топлива и прочее. Нуждающиеся также освобождаются от уплаты транспортного налога на легковой, грузовой автомобиль или автобус с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.

Кроме того, предусмотрены 100-процентная скидка для детей из многодетных семей и 50-процентная для второго ребенка на оплату услуг по дополнительному образованию спортивной подготовки в госучреждениях физической культуры и спорта.

Это далеко не полный список мер поддержки. Есть масса другой помощи, рассчитанной на разные категории родителей, подробнее о которой можно узнать в комитете по социальной защите Псковской области — именно это ведомство назначено ответственным исполнителем региональной программы повышения рождаемости.

Всесторонняя помощь

Отдельное внимание уделяется другим направлениям, оказывающим влияние на демографическую ситуацию, в том числе профилактике и снижению числа абортов. Первые результаты проводимой работы уже есть — наметилась тенденция снижения количества прерываний беременности.

Все пациентки медучреждений, незапланированно оказавшиеся в «положении», в обязательном порядке направляются на доабортное консультирование к психологу. И с каждым годом всё больше женщин меняют своё решение в сторону рождения ребенка.

В 2019 году на доабортное консультирование пришли 1 608 жительниц области, 7,5% из них отказались прерывать беременность. В 2020 году обратились 2078 будущих мам, из них 8,1% решили рожать. В 2021 году 13,2% женщин из 1510 пришедших на приём к психологам не захотели делать аборт.

По наблюдениям специалистов, в Псковской области встречаются два типа женщин, намеренных прервать беременность. Это пациентки 30-39 лет, состоящие в браке и уже имеющие как минимум двух детей, которые идут на аборт по психологической причине и в связи с материальными трудностями. И жительницы региона в возрасте 18-29 лет, ранее родившие одного ребёнка или бездетные, желающие прервать беременность из-за финансовой неустойчивости семьи.

«С этими контингентами в первую очередь работают акушеры-гинекологи, психологи, социальные работники. В связи с тем, что превалируют финансовые и материальные причины, ведущие к прерыванию беременности, ключевой позицией в работе должна быть информация о мерах поддержки беременных женщин, детей и семей с детьми», - говорится в программе повышения рождаемости.

Там же, кстати, идёт речь о социально-экономических условиях рождения и воспитания детей в Псковской области. В одноименном разделе описывается ситуация с укомплектованностью медицинских организаций врачами-педиатрами, неонатологами и акушерами-гинекологами, с привлечением кадров в систему здравоохранения.

Уделяется внимание и комплексу мероприятий, направленных на доступность дошкольного образования. Строятся новые детские сады, создаются дополнительные места в уже существующих, в том числе в частных.

Ведётся работа в части обеспечения семей жильем. Модернизация строительной отрасли, возведение недвижимости различного класса поможет обеспечить население комфортным и доступным жильем, улучшить уровень жизни людей, что как следствие, поспособствует росту рождаемости.

На решение ряда социально-экономических и демографических задач направлено содействие переселению соотечественников в Псковскую область. Семьям переселенцев оказывается помощь в трудоустройстве, жилищном обустройстве, устройстве детей в образовательные учреждения.

Демографический прогноз

Тема укрепления демографии для Псковской области имеет крайне важное значение. В силу ряда причин численность населения региона устойчиво сокращается, в среднем на 1% ежегодно: в 2016 году в регионе проживали 646,4 тыс. человек, на начало 2022 года - 613,4 тыс. человек, на начало 2023 года - 587,5 тыс. человек.

Одной из причин процесса депопуляции является естественная убыль населения, которая увеличилась по сравнению с 2016 годом на 48,5 %. Тогда количество родившихся было меньше количества умерших в 1,6 раза, в 2022 году — уже в 2,5 раза.

На фоне этого сокращается количество женщин фертильного возраста. Наиболее малочисленными сейчас являются возрастные группы 15-19 лет - 11% от общей численности потенциальных матерей, 20-24 лет - 10%, 25-29 лет - 11%.

Большинство женщин детородного возраста (27%) имеют одного ребенка, двоих детей – 22,3%, более 6% решились на трёх и более, 24% женщин вообще не рожали. Всё реже появляются младенцы у 20-24-летних, просела и категория 25-29 лет. «Такая тенденция связана с общим снижением количества женщин данных возрастных категорий», - поясняют специалисты.

В комитете по соцзащите ранее уточняли, что последние годы в детородный возраст вступало малочисленное поколение родившихся в 90-х годах XX века. По самым пессимистичным прогнозам, подъём рождаемости возможен не ранее чем через 10-15 лет, когда о пополнении задумаются те, кто появился на свет в 2012-2016 годах. Но в Росстате обнадеживают: незначительный рост рождений возможен с 2030 года.

В Псковской области реализуется широкий спектр помощи семьям с детьми, объединяющий денежные выплаты, социальные льготы, субсидии, помощь в трудоустройстве, решение жилищных и иных вопросов. Но с учётом сложившейся демографической ситуации было вполне логично обратить внимание именно на категорию женщин в возрасте до 25 лет, как имеющую потенциал для подъема рождаемости. Введение новых мер поддержки может простимулировать тех, кто откладывал рождение первенца из-за материальных и жилищных проблем.

Ульяна Ловыгина

Теги: #дети #рождаемость #материнство #меры поддержки
Источник: Псковская Лента Новостей
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