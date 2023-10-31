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Общество

Воров в законе не будут помещать в отдельные камеры в обязательном порядке

31.10.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Криминальных авторитетов не будут в обязательном порядке содержать в следственных изоляторах отдельно от других подозреваемых и обвиняемых. Такую поправку на законопроект группы депутатов подготовило правительство России. Документ был одобрен 30 октября на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Законопроект, которым предлагается изолировать в СИЗО обвиняемых и подозреваемых в занятии высшего положения в преступной иерархии, депутаты внесли еще в конце 2019 года. При этом в первом чтении он был принят только в июле этого года, пишут «Известия».

Сейчас в СИЗО отдельно от других содержатся лица, которых обвиняют или подозревают в совершении преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества. Также в отдельных камерах содержатся подозреваемые и обвиняемые в убийстве, в том числе речь идет о матерях, которые лишили жизни новорожденного.

Кроме того, отдельно содержатся люди, которые обвиняются в заражении другого ВИЧ-инфекцией, похищении человека, изнасиловании, в торговле людьми, грабеже, разбое, терроризме, бандитизме, в организации банды, пиратстве, посягательстве на жизнь правоохранителей.

Депутаты предложили включить в этот список и тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии. В правительстве с этим не согласны. В поправке кабмина эта категория подозреваемых и обвиняемых исключается из законопроекта. В документе правительства уточняется, что поправка согласована с МВД, ФСИН, Генпрокуратурой и ФСБ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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