Общество

Вольер выдры Бухли в псковском подворье заняла птица Баклаша

Вольер выдры Бухли в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе заняла птица Баклаша. Об этом сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Бухлю пока не удаётся заснять, у нее не поменялся график, но она приходит регулярно. Приходит в 7.00 и в 19.00, плотно кушает, остальное время дремлет в своей норке. Ночью к дому подходит, видим следы. А так как ее вольер пустует, мы перенесли туда Баклашу», - рассказали сотрудники подворья.

Птица из семейства баклановых появилась в подворье в августе. Крыло у нее повреждено, поэтому в природу птица вернуться не может.

Выдра Бухля пропала на территории подворья «Птичий дворик» в начале октября, теперь она живет на свободе. Дом Бухли перенесли к пруду с лебедями.