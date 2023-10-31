Общество

Навигация пассажирских катеров завершается в Псковском озере

Навигация пассажирских катеров завершается в Псковском озере с 6 ноября, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Уважаемые жители Псковского района и наши гости! В связи с наступлений осенне-зимнего периода сообщаем о завершении навигации пассажирских катеров МУП "Колхоз им. Залита" с 6 ноября текущего года», - отметила она.

Для тех, кто откладывал последнюю в этом сезоне поездку на Талабские острова, расписание с 4 по 6 ноября будет следующим:

4 ноября в 10:00 от деревни Толба (по субботе);

5 ноября в 14:00 от деревни Толба (по воскресенью);

6 ноября в 14:00 от деревни Толба (по воскресенью).

«Это был очень насыщенный навигационный сезон. Итоги в цифрах подведем чуть позже. Совершенно очевидно: новая техника позволила гораздо большему числу паломников и туристов побывать на Талабских островах. И нас это очень радует!» - добавила Наталья Федорова.