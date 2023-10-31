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Общество

Касса по нацпроектам в Псковской области составляет 72%

31.10.2023 21:38|ПсковКомментариев: 0

Касса по нацпроектам в Псковской области составляет 72%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глава региона провел совещание по реализации нацпроектов в Псковской области.  Касса составляет 72%, по этому показателю мы сохранили 4 место по Северо-Западу.

«Вызывает серьезную обеспокоенность текущий объем средств, который находится в зоне риска. По оценке проектного офиса, Псковская область может не успеть реализовать мероприятия на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Профильные федеральные министерства уже начинают присылать письма с требованием дать гарантии освоения средств до 1 декабря. Если это не произойдет, средства будут отозваны в федеральный бюджет. Я не раз об этом предупреждал, хочу отметить, что в случае потери федерального финансирования из регионального бюджета мы деньги на постройку выделять не будем. На сегодняшний день речь идет о сумме порядка80 млн, но она может вырасти кратно», - сказал Михаил Ведерников.

В зоне риска находится 562 млн рублей по линии строительства и ЖКХ, 524 млн в сфере образования, 158 – в здравоохранении. Приоритетной задачей глава региона назвал анализ возможностей региона, чтобы дать внятный ответ федеральным министерствам.

«Если будем делать вид, что все хорошо и к 1 декабря не успеем, поверьте, нам это хорошо запомнят. Это, в целом, исключит возможность для области и муниципалитетов без исключений пользоваться федеральными программами. В этой части большой проблемой становится, когда официальные отчеты комитетов и  муниципалитетов разнятся с тем, что по факту происходит на местах. Тенденция тревожная, мне непонятная. Коллеги, мы не в детском саду. Вы должны прекрасно понимать, что у нас есть целый ряд служб, коллег, которые в ежедневном режиме мониторят ситуацию, в том числе на местах, и докладывают. Времени для поиска правых виноватых у нас нет», - продолжил он.

Михаил Ведерников уточнил, что строительный сезон уже практически закончился, а сейчас начинается череда адресных решений и форс-мажоры. Глава региона поручил руководителям комитетов и главам ежедневно заниматься объектами нацпроектов.

«Если мы это будем делать, будем с друг другом на связи, будем оперативно информировать о рисках и проблемах, есть шансы всё благополучно завершить. Надеюсь излишним напоминать, что даже один объект в красной зоне поставит нас на паузу на год по направлению того или иного министерства. Это позиция федерального центра, тут никакие личные отношения на это повлиять не могут поэтому. Давайте не подводить ни себе, ни своих избирателей и, в целом регион. Я уже говорил, что следующий год будет сложным по финансам, поэтому все инструменты, все финансовые возможности которые у региона есть шансы получить, их нужно 100% объёме использовать», - заключил он.
Теги: #нацпроекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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