Общество

Касса по нацпроектам в Псковской области составляет 72%

Касса по нацпроектам в Псковской области составляет 72%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Глава региона провел совещание по реализации нацпроектов в Псковской области. Касса составляет 72%, по этому показателю мы сохранили 4 место по Северо-Западу.

«Вызывает серьезную обеспокоенность текущий объем средств, который находится в зоне риска. По оценке проектного офиса, Псковская область может не успеть реализовать мероприятия на сумму порядка 1,5 млрд рублей. Профильные федеральные министерства уже начинают присылать письма с требованием дать гарантии освоения средств до 1 декабря. Если это не произойдет, средства будут отозваны в федеральный бюджет. Я не раз об этом предупреждал, хочу отметить, что в случае потери федерального финансирования из регионального бюджета мы деньги на постройку выделять не будем. На сегодняшний день речь идет о сумме порядка80 млн, но она может вырасти кратно», - сказал Михаил Ведерников.

В зоне риска находится 562 млн рублей по линии строительства и ЖКХ, 524 млн в сфере образования, 158 – в здравоохранении. Приоритетной задачей глава региона назвал анализ возможностей региона, чтобы дать внятный ответ федеральным министерствам.

«Если будем делать вид, что все хорошо и к 1 декабря не успеем, поверьте, нам это хорошо запомнят. Это, в целом, исключит возможность для области и муниципалитетов без исключений пользоваться федеральными программами. В этой части большой проблемой становится, когда официальные отчеты комитетов и муниципалитетов разнятся с тем, что по факту происходит на местах. Тенденция тревожная, мне непонятная. Коллеги, мы не в детском саду. Вы должны прекрасно понимать, что у нас есть целый ряд служб, коллег, которые в ежедневном режиме мониторят ситуацию, в том числе на местах, и докладывают. Времени для поиска правых виноватых у нас нет», - продолжил он.

Михаил Ведерников уточнил, что строительный сезон уже практически закончился, а сейчас начинается череда адресных решений и форс-мажоры. Глава региона поручил руководителям комитетов и главам ежедневно заниматься объектами нацпроектов.