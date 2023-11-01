Общество

Псковские учителя приняли участие в подготовке к реализации программы «Орлята России»

Псковские учителя приняли участие в подготовке к реализации программы «Орлята России». Очный этап третьего потока дополнительной профессиональной программы повышения квалификации учителей начальных классов по подготовке к реализации программы проходил с 25 по 31 октября в Краснодарском крае, на базе ВДЦ «Орлёнок». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото: комитет по образованию Псковской области

Программа «Орлята России» направлена на формирование социально значимых ценностей для всех обучающихся начальных классов: «Родина», «Команда», «Семья», «Здоровье», «Природа», «Познание». 300 педагогов из 82 регионов России собрались, чтобы погрузиться в уникальную атмосферу детского центра.

Псковскую область представили три учителя начальных классов, в том числе советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями МБОУ «Гимназия» МО «Островский район» Жанна Паринова и муниципальный координатор по Локнянскому, Бежаницкому, Новоржевскому и Пушкиногорскому районам Надежда Григорьева.

Участники знакомились с методиками организации КТД, на практике изучали треки программы «Орлята России», делились уже наработанными знаниями и опытом.

Кураторы программы провели разнообразные вебинары, деловые игры, лекции, экскурсии. Во время практикумов учителя начальных классов сами становились детьми, чтобы отработать методики программы. Орлятские традиции помогли участникам подружиться, сплотиться в профессиональные команды. Педагоги проявили свои творческие способности: пели, танцевали, рисовали, перевоплощались в артистов и режиссёров.

Знания, полученные за время курса, помогут реализовать на практике уникальную программу воспитания для младших школьников «Орлята России». Данная поездка организована при содействии Ресурсного центра Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Навигаторы детства I Псковская область.