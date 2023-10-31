Общество

Псковская инфекционка укрепила свой штат специалистом из Улан-Удэ

Псковская областная инфекционная клиническая больница укрепила свой штат новым врачом-инфекционистом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Врач-инфекционист Саида Ринчинова переехала в Псков из Улан-Удэ. В 1992 году она окончила Читинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Имеет профессиональную переподготовку: «Инфекционные болезни».

Помимо лечения инфекционных заболеваний, в начале пандемии COVID-19 Саида Ринчинова занималась, в том числе, лабораторной диагностикой коронавирусной инфекции. По ее мнению, именно своевременное выявление заболеваний влияет на эффективность всего лечения. Также специалист преподавала лечебное дело в Агинском медицинском колледже имени Владимира Чимитдоржиева.

«Желаем коллеге скорейшего становления в новой должности и профессиональных побед», - добавили в комитете.