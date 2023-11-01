Общество

Известный ландшафтный дизайнер России разработал проект благоустройства парка в Дно

Новый социальный проект, посвященный благоустройству парка имени Владимира Ленина, стартует в Дно. Ландшафтные дизайнеры украсят парк при поддержке Greenworks, сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Михаил Шауркин / «ВКонтакте»

«Место и концепцию мы определяли с учетом исторических особенностей и культурных ценностей жителей Дно», – отметил Михаил Шауркин.

Автором проекта и его идейным вдохновителем выступил один из самых известных ландшафтных дизайнеров России Илья Васецкий.

«Дизайнер вместе с командой профессионалов разработал уникальный проект парка, который поможет сделать местность оригинальной и неповторимой, а также привлечет туристов в наш город. Концепция дизайна заключается в формировании временной спирали, которая расходится от центра парка и закручивается к его сторонам», – добавил глава района.

Временные витки раскручиваются, демонстрируя преемственность эпох и их последовательность, рассказал Михаил Шауркин. Такой концепт станет символичным для выбранной территории, так как парк имени Владимира Ленина пережил многие эпохи и не утратил своей популярности у местных жителей.

Ландшафтные дизайнеры при благоустройстве будут использовать такие растения, как пузыреплодник, гортензия и спирея различных видов. Авторы проекта утверждают, что именно эти растения максимально адаптированы к городским погодным условиям.

«Кроме того, поздняя осень — идеальное время для посадки растений. Спонсором проекта стала компания Greenworks, которая занимается производством аккумуляторной садовой техники. Первые подготовительные работы были проведены вчера», – уточнил Михаил Шауркин.

Основные работы по посадке кустарников будут происходить в городе Дно со 2 по 5 ноября. Обновленный дизайн парка можно будет наблюдать уже следующей весной.