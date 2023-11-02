Общество

Силовые ведомства в Пскове обменялись опытом организации огневой подготовки

Проблемы организации физической и огневой подготовки в правоохранительных органах обсудили на межведомственном семинаре в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В работе семинара приняли участие представители управлений ФСИН и МВД России по Псковской области, профессорско-преподавательский состав и курсанты Псковского филиала университета ФСИН России.

«Наша главная задача – сотрудничество и взаимодействие со всеми силовыми ведомствами региона. Уверены, что проведение межведомственного семинара позволит обменяться передовым опытом в вопросах организации физической и огневой подготовки, увидеть перспективы в обучении в этом направлении», – отметила заместитель начальника Псковского филиала университета ФСИН России по учебной и научной работе Ольга Михайлова, приветствуя участников научного мероприятия.

Работа семинара, организатором которого выступила кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки, проходила в течение двух дней на трех дискуссионных площадках:

«Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в профессиональной деятельности»,

«Организация занятий по физической и тактико-специальной подготовке с сотрудниками правоохранительных органов»,

«Организация занятий по огневой подготовке с сотрудниками правоохранительных органов».

В ходе научного мероприятия его участники выступили с докладами и обсудили актуальные вопросы, связанные с проведением занятий по физической и огневой подготовке как среди сотрудников силовых ведомств, так и среди курсантов образовательных организаций высшего образования, обратив внимание на важность обучения их навыкам безопасного обращения с оружием и использования специальных средств.