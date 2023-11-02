Общество

Опыт Псковской области по работе с ТОС признали лучшим в России

Псковская область признана лучшим регионом страны по работе с территориальными общественными самоуправлениями по итогам V Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС». Об этом сообщила начальник управления по местному самоуправлению правительства региона Елена Тимашова на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном правительстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Елена Тимашова заметила, что всего от региона на всероссийский конкурс «Лучшая практика ТОС» было подано 8 заявок, что вдвое больше, чем в прошлом году. На федеральном уровне высокую оценку получила не только работа региона по развитию системы ТОС, а также отмечена и деятельность отдельных территориальных общественных самоуправлений. Так, 1-го места в номинации «Укрепляем мир общинами» удостоен ТОС «Ущицы» Куньинского района. Лучшая в России практика по благоустройству территорий — у ТОС Усвятского района «Светлый путь».

В номинации «Местные художественные промыслы» 3-е место заняли ТОС «Деревня Борисенки» Себежского района и ТОС «Корьховское» Дновского района. Еще одно самоуправление Дновского района — ТОС «Феникс» деревни «Морино» — призер в номинации «Комплексное развитие территорий».

Высокое признание экспертной комиссии получила также председатель ТОС «Платишино» Красногородского района Надежда Иванова, которая стала второй среди руководителей территориальных общественных самоуправлений страны.

Начальник управления также проинформировала губернатора, что Псковской области от регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов уже поступил ряд предложений по обмену опытом в части работы с ТОС.

«Важно не снижать планку, особенно учитывая, что мы с Александром Алексеевичем (Котовым) договорились существенно увеличить бюджет поддержки ТОС, практически в 2 раза. Поэтому нужно развиваться и лучшие практики демонстрировать как на региональном, так и на федеральном уровнях», — обратил внимание губернатор Михаил Ведерников.

В правительстве напомнили, что Псковская область третий год участвует в конкурсе «Лучшая практика ТОС», который проводит общенациональная ассоциация ТОС. В прошлом году регион стал вторым субъектом РФ по поддержке территориальных общественных самоуправлений. ТОС «Платишино» Красногородского района стал победителем в номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма». ТОС «Родной исток» Островского района занял 4-е место в номинации «Благоустройство и экология».