Общество

Три молодых медика устроились в Великолукскую межрайонную больницу

Коллектив Великолукской межрайонной больницы пополнился молодыми специалистами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

В Куньинский филиал пришла работать врач-терапевт Оксана Маркова, в поликлинику №1 - врач-терапевт Дмитрий Жуков, в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения - врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Владислав Новиков.

Оксана Маркова после окончания Смоленского государственного медицинского университета, в котором обучалась по целевому направлению от Великолукской межрайонной больницы, вернулась на свою малую родину – в Куньинский район.

Сама она родом из деревни Нижельское. Приступила к работе в Куньинской больнице с 11 сентября. Будучи студенткой, Оксана Маркова уже работала в Кунье во время пандемии. Коллектив молодому терапевту уже знаком, и приняли ее здесь очень хорошо. В планах продолжить обучение в ординатуре, выбрав для себя узкую специализацию, рассказали в комитете.

Дмитрий Жуков пришёл работать терапевтом после окончания Новосибирского государственного медицинского университета. Считает, что к ординатуре нужен опыт и зрелый клинический подход.

Владислав Новиков окончил Смоленский государственный медицинский университет. В отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения пришел работать в этом году после окончания ординатуры в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова. Трудится четыре месяца. Пациенты отзываются о нем, как о внимательном, отзывчивом докторе.