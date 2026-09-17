Минпросвещения утвердило новый стандарт обучения для старших классов

Минпросвещения утвердило ФГОС для 10-11-х классов, следует из приказа ведомства. Согласно документу, с 1 сентября 2027 года школьники смогут изучать все предметы на базовом уровне либо на углубленном по одному из профилей: агротехнологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому, технологическому или универсальному.

При этом можно будет создать специализированные классы: медицинские, инженерные, лингвистические, психолого-педагогические, физико-математические, литературно-исторические и другие, пишет РИА Новости. Стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в кабинетах — от виртуальных лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет.

Количество занятий за два года должно составлять не менее 2312 и не более 2516 часов, то есть до 37 в неделю в каждом классе.

Учебный план предусматривает обязательное изучение на базовом или углубленном уровне:

русского языка и литературы;

родного или государственного языка республики и родной литературы;

иностранного и второго иностранного языка;

математики и информатики;

истории, обществознания, географии;

физики, химии, биологии;

ОБЗР и физической культуры.

При этом выбор конкретных языков зависит от заявления родителей и наличия возможности их преподавания в конкретной школе.