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Дни открытых дверей прошли для родственников осужденных в великолукском СИЗО и в идрицкой колонии

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В следственном изоляторе № 2 (Великие Луки) и исправительной колонии № 3 (поселок Идрица) УФСИН России по Псковской области прошли дни открытых дверей для родственников осужденных. Мероприятия позволили близким увидеть, в каких условиях отбывают наказание их родные, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Перед началом визита для гостей были проведены инструктажи о мерах безопасности и правилах поведения на территории режимных объектов. Затем родственники в сопровождении сотрудников учреждений совершили обход территорий, посетили жилые отряды и ознакомились с бытовыми условиями, в которых проживают осужденные.

Родственники смогли воочию убедиться, как организован быт их близких, задать интересующие вопросы сотрудникам и получить необходимые разъяснения. Завершились мероприятия теплыми объятиями и душевными разговорами за чашкой чая.

«Отметим, проведение дней открытых дверей в пенитенциарных учреждениях — важная часть воспитательной работы. Такие мероприятия помогают поддерживать и укреплять социально полезные связи осужденных с семьями, что положительно сказывается на их исправлении и стимулирует законопослушное поведение», - сказали в ведомстве.

 

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