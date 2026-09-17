Дни открытых дверей прошли для родственников осужденных в великолукском СИЗО и в идрицкой колонии

В следственном изоляторе № 2 (Великие Луки) и исправительной колонии № 3 (поселок Идрица) УФСИН России по Псковской области прошли дни открытых дверей для родственников осужденных. Мероприятия позволили близким увидеть, в каких условиях отбывают наказание их родные, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

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Перед началом визита для гостей были проведены инструктажи о мерах безопасности и правилах поведения на территории режимных объектов. Затем родственники в сопровождении сотрудников учреждений совершили обход территорий, посетили жилые отряды и ознакомились с бытовыми условиями, в которых проживают осужденные.

Родственники смогли воочию убедиться, как организован быт их близких, задать интересующие вопросы сотрудникам и получить необходимые разъяснения. Завершились мероприятия теплыми объятиями и душевными разговорами за чашкой чая.