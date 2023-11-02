Общество

Крест покосился на псковском храме Климента Папы Римского

Крест покосился на псковском храме Климента Папы Римского, пишет «МК в Пскове».

«Изменения видны невооруженным глазом», – заметили горожане.

Напомним, храм является бывшей церковью Климентовского монастыря, который впервые упоминается в летописи в 1354 году. Позднее, в 1615 году, обитель была разорена шведскими войсками под предводительством короля Густава-Адольфа.

В советское время храм закрыли и вновь передали Русской православной церкви в 1992 году.

С 20 октября 2021 года в храме на клиросе звучат песнопения хорового коллектива «Хородиа». На богослужениях наряду с традиционными русскими напевами можно услышать песнопения знаменной, византийской, болгарской, сербской, грузинской и даже арамейской традиций.