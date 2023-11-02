Общество

В Пскове подвели итоги конкурса православной иконописи осужденных

В рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы «Не числом, а смирением», в учреждениях УФСИН России по Псковской области подведены итоги основного этапа конкурса православной иконописи осужденных «Канон».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по региону, в этом году организаторами конкурса для реализации творческих задумок отбывающих наказание была определена тема: «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». Основному этапу предшествовал предварительный, который прошел с августа по октябрь в каждом подведомственном учреждении УФСИН России по Псковской области и определил лидеров творческого состязания.

Работы-победители предварительного этапа оценила конкурсная комиссия аппарата управления, которую возглавил помощник начальника управления по организации работы с верующими УФСИН священник Михаил Федоров. Единогласным решением первое место было присуждено работе осужденного ИК-6. Она представит Псковскую область на финальном этапе конкурса, который пройдет в Федеральной службе исполнения наказаний.