Общество

«Подстрочник»: Псковская область на Международной выставке-форуме «Россия». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 ноября. Гости студии – председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, заместитель генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области Юлия Белобородова, начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

Ведущая Любовь Кузнецова выяснит, как регион будет представлен на выставке-форуме «Россия», какие идеи будут реализованы на стенде региона, будут ли отличаться от соседей по СЗФО, какие достижения Псковская область планирует демонстрировать гостям выставки, чем псковичи планируют завлекать и развлекать гостей регионального стенда. Кроме того, гости студии расскажут, в чем смысл участия региона в такого рода мероприятиях.