Общество

Мобильный исторический парк «Россия – Моя история» отправится в путешествие по стране

Первый мультимедийный просветительский автопоезд-трансформер отправится в путешествие по стране с площадки на ВДНХ в Москве сегодня, 4 ноября, в честь дня День народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил навигатор автопоезда «Россия – Моя история».

Новый формат экспонирования охватит самые удаленные области страны, десятки тысяч человек благодаря автопоезду увидят основные выставки исторического парка. Проект создан на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре по поручению президента РФ Владимира Путина Фондом гуманитарных проектов при поддержке министерства просвещения РФ.

Пять спроектированных по последнему слову техники автовагонов в сборной конфигурации представят мультимедийный исторический городок с собственной инфраструктурой, где за три часа посещения гости смогут пройти несколько отдельных экспозиций и открыть для себя историю России (и многое другое) в новой высокотехнологичной форме.

«По сути, это 27-й исторический парк, который может быть мобильно развернут в любом месте страны и охватить за короткий период времени десятки тысяч зрителей в комфортном режиме. Мы давно искали такой формат, получали запросы от россиян. И теперь с большим интересом представляем итог двухлетней работы. Вместе с Минпросвещения РФ мы проектировали автопоезд, собирали, готовили к запуску. Для нас и для России вообще это экспериментальная модель, которая сочетает в себе лучшие качества исторического парка, мобильных экспозиций, комфорта мини-городка при небольших запросах по электричеству и персоналу. Теперь мы сможем попасть во все, в том числе самые отдаленные регионы», – отметил руководитель Ассоциации исторических парков «Россия – Моя история», управляющий директор фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

Первым пунктом в маршрутном листе нового мобильного экспозиционного комплекса станет парковка на ВДНХ у павильона №57, где 4 ноября дают старт всероссийскому туру.

В основу экспозиций войдут знакомые многим выставочные бестселлеры «Рюриковичи» и «Романовы». Перед зрителями предстанет 1000 лет российской истории в мультимедийных и интерактивных шоу-форматах. Тачскрин-панели, экраны с высокочетким изображением, широкоформатный видеолекторий, цифровые реконструкции, управляемые жестами носители и проекции представят множество захватывающих фактов о великих династиях, развенчают мифы о средних веках, расскажут об информационных войнах и санкциях прошлого, предложат новую оценку известных исторических сюжетов, заново познакомят с великими россиянами прошлого.

Посещение мультимедийного города-трансформера станет уникальным опытом как для жителя региональных столиц, так для горожан малых населенных пунктов. Автопоезд расскажет о первых шагах на пути к русской государственности, принятии христианства и крещении Руси, возникновении Русского царства, воцарении славных династий и становлении Российской империи, истинных причинах революций в России, о потерях и реальных масштабах достижений этого периода, о том, что привело к Великой Отечественной войне и чего стоила Победа в ней, а также предложит взглянуть на привычные вопросы современной истории под новым углом и дать оценку таким событиям, как создание и крушение СССР, перестройка, восстановление государства и причины начала СВО, рассказали организаторы.

Выставки мобильного исторического парка адресованы широкому кругу людей, а уникальный формат автопоезда свяжет сотни тысяч зрителей по всей стране единым пониманием истории прошлого и современности.

«Россия — Моя история» — это масштабный выставочный проект, посвященный истории России с древнейших времен и до наших дней. Идея создания принадлежит главе Патриаршего совета по культуре митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову). В экспертный совет проекта входят ученые Института российской истории РАН, РГГУ, МГУ имени Ломоносова, РИСИ, других академических институтов со всей стране.

Проект «Россия — Моя история» берет свое начало в 2013 году, когда открылась первая выставка цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. За 10 лет было создано более 1500 экспозиций, в том числе «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия — Моя история. 1945–2016». Более 20 миллионов человек стали посетителями более 20 000 просветительских мероприятий проекта в 26 действующих исторических парках по всей стране.