Общество

Проекту «Россия – Моя история» исполнилось 10 лет

10 лет исполнилось проекту «Россия – Моя история», к этой дате обновился официальный сайт, миллионы посетителей которого в ноябре смогут изучить историю развития мультимедийных экспозиций на юбилейном лендинге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили кураторы проекта.

4 ноября 2013 года в День народного единства в Москве в ЦВЗ «Манеж» состоялось открытие первой мультимедийной экспозиции цикла «Моя история», замысел и идея которого принадлежат митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону (Шевкунову), главе Патриаршего совета по культуре. Именно с выставки «Романовы» началась история проекта, изменившего индустрию музейного экспонирования и ставшего одним из уникальных примеров просветительского продукта высокого качества.

К первому большому юбилею оператор программы Фонд гуманитарных проектов подходит со следующими отчетными цифрами: открыто 26 исторических парков, проведено более 22 тысяч просветительских мероприятий, которые вкупе с постоянными экспозициями посетили почти 20 миллионов человек.

В качестве подарка поклонникам проекта и для того, чтобы отметить 10-летие, «Россия-Моя история» подготовила по всей стране мероприятия и акции, приуроченные к Дню народного единства.

Флагманский исторический парк в павильоне ВДНХ №57 специально к 4 ноября проведет акцию на фасаде здания: посетители всероссийской выставки увидят главные слова проекта длиной в 100 метров: «Россия», «Моя история», «Просвещение». Акция приурочена к запуску 27-го исторического парка, который будет представлен всем желающим в уникальном мобильном формате в начале ноября на парковке 57-го павильона ВДНХ.

Начал работу Telegram-канал «Агентство исторических новостей». Его контент базируется на материалах исторических парков и адресован широкому кругу читателей. Паблик рассказывает о достижениях России за многие века и предлагает взглянуть на свою страну с гордостью и уважением.

Одним из центров празднования Дня народного единства в исторических парках станет Нижний Новгород. По инициативе руководства парка состоятся публичные премьерные кинопоказы режиссерской версии фильма «Гибель империи. Российский урок», а также фильмов с экспозиций «Романовы» и «Рюриковичи», в том числе на центральных ТВ-каналах региона. Ядром празднования станет открытая лекция кандидата философских наук по теме «Образ Смутного времени в русской культурной памяти: история забвения» и командная викторина «Россия начала XVII века. Смутное время».

Каждый из исторических парков отметит День народного единства. Например, Владивосток по традиции представит специальный мультимедийный шатер с материалами проекта, стендовой выставкой, приуроченной к 10-летию проекта на главной площади города. Краснодарский парк покажет свои лучшие мультимедийные проекты: «Инженеры Победы», «Через тернии к звездам», «Душа Кубани многозвучная», «Народное достояние Кубани», которые дополнят обширную программу выступления творческих коллективов, мастер-классы, в том числе фланкировка казачьей шашкой, иммерсивные и тематические экскурсии. Исторический парк в Махачкале проведет тематическую экскурсию «День народного единства», которая соберет активную молодежь с разных концов города и близлежащих районов.

4 ноября, в День народного единства в историческом парке «Россия – Моя история» города Тюмени при участии Николая Старикова состоится открытие мультимедийной выставки «Острый карандаш Бориса Ефимова». Выставка посвящена творчеству знаменитого советского художника-графика, мастера политической карикатуры, народного художника СССР и дважды лауреата Сталинской премии.

Новосибирский исторический парк расскажет об истоках единения Руси на примерах этнографического наследия с помощью выставочного формата и мультимедийных разработок проекта совместно с Институтом археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.