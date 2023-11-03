Общество

Батарейки и мелкую электронику принимают на утилизацию в Пскове

Псковский городской молодёжный центр при поддержке компании ООО «ЭкопромСервис» и завода «НЭК» с 5 по 19 ноября предлагает псковичам присоединиться к акции по сбору батареек и мелкой электроники «Электросбор-60». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

«Не утилизировать с пищевыми отходами!» – так отмечают в инструкции по применению батареек и электроники и не просто так: они не только могут взорваться от окисления, но и нанести колоссальный ущерб здоровью природы и самого человека через токсично-вредные вещества, напомнили в молодежном центре.

На утилизацию по адресу: улица Максима Горького, 15 принимаются батарейки и следующая электроника:

– ноутбуки, планшеты, электронные книги;

– компьютерные клавиатуры, мыши, джойстики;

– калькуляторы;

– телефоны стационарные, мобильные, рации;

– магнитофоны (в т. ч. и кассетные), приемники;

– видеокамеры, фотокамеры, микрофоны, диктофоны, громкоговорители, наушники;

– колонки акустические и портативные, игровые приставки;

– вентиляторы бытовые;

– мелкие кухонные электроприборы (электрочайники, электрокофемолки, электросковороды, блендеры, миксеры и т. д., все, что работает от сети/батареек);

– бытовые электроприборы (фены, утюги, электробритвы, электроплойки и т. д.);

– инструменты ручные электрические (шуроповерты, мини-дрели, электролобзики);

– кабели, провода (например, зарядные устройства);

– pod-системы.

Всё собранное в рамках акции передадут на обезвреживание и утилизацию на завод «НЭК» в Ярославль.