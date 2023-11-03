Общество

Педагоги псковского лицея провели методическое совещание в музее

Методическое совещание классных руководителей Гуманитарного лицея Пскова состоялось на площадке Псковского музея-заповедника 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе встречи классные руководители не только рассмотрели вопросы, связанные с разными сторонами их профессиональной деятельности, но и посетили новые тематические выставки музея.

В рамках выставки «Блеск стали» в залах цокольного этажа Поганкиных палат гостям представили уникальную коллекцию художественного оружия XVIII–XX веков из собраний Владимиро-Суздальского и Псковского музеев-заповедников.

В основных залах посетители узнали об иконах, изображающих «священную топографию» города на выставке «Любуюсь Псковом», а также изучили уникальные колокола средневекового города.