Общество

Денис Мантуров в рамках рабочей программы в Псковской области посетил псковский завод «Титан-Полимер»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил предприятие «Титан-Полимер», завод по производству БОПЭТ пленок мощностью до 72 тыс. т/год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Фото: «Титан-Полимер»

Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым он осмотрел действующую производственную линию и лабораторию завода, а также ознакомился с перспективными инвестиционными проектами Группы компаний «Титан».

БОПЭТ пленки (биаксиально-ориентированные полиэтилентерефталатные пленки) применяются в пищевой промышленности, медицине, электротехнике, упаковке, обладают стойкостью к механическим воздействиям и низким температурам. Они газонепроницаемы, экологичны, сохраняют свойства при повышенной влажности, на них легко наносятся красители. БОПЭТ пленки могут применяться в многослойных ламинатах в качестве верхнего слоя, для создания премиальной упаковки, производства этикеток, упаковки бытовой химии, при производстве теплоизоляционного материала. Толщина от 8 до 125 мкм.

Стратегия Группы компаний «Титан» предусматривает создание собственных инжиниринговых центров, нацеленных на разработку и внедрение в производство современных материалов и изделий на их основе, снижение зависимости от импортного сырья для ключевых отраслей промышленности.

«Мы видим большой потенциал в развитии межпроизводственной кооперации, как с компаниями, так и инновационными кластерами, поэтому развиваем собственную сеть инжиниринговых центров. Они будут заниматься разработкой и внедрением в производство инновационной химической продукции, а также подготовкой высококвалифицированных кадров в тесном сотрудничестве с лучшими ВУЗами страны. Один из таких центров как раз запланирован к созданию здесь, на площадке псковского завода «Титан-Полимер». Помимо очевидной научной пользы для производственного процесса запуск инжинирингового центра окажет мультипликативный эффект для межотраслевой кооперации - привлечет компании, занимающиеся переработкой сырья в ОЭЗ «Моглино», и поможет формированию межотраслевого и межрегионального инновационного кластера в Псковской области», - сказал председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

«Сегодня плодотворно поработали с промышленными предприятиями Псковской области и подробно рассмотрели как уже успешно реализованные проекты – «Оско-инвест», «Титан-Полимер», так и ряд новых, в том числе создание производства литий-ионных батарей. Поэтому наша общая задача – найти комплекс решений, которые позволят мотивировать инвесторов на создание этих производств, и в результате осваивать новые технологии. Со своей стороны окажем всестороннюю поддержку таким проектам, которая встанет в один ряд с уже действующими механизмами, которыми региональные компания активно пользуются – имею в виду и ФРП, и компенсацию НИОКР и многие другие», - отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации - Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Титан-Полимер» - наш якорный резидент, который не только поэтапно наращивает производство, но и работает при поддержке Правительства Псковской области над созданием современного инжинирингового центра. Он будет нацелен на разработку и внедрение в производство современных материалов и изделий на их основе, снижение зависимости от импортного сырья для ключевых отраслей промышленности, а также подготовку высококвалифицированных кадров. Будем совместно развивать не только полимерный кластер в Псковском регионе, но и привлекать в эту сферу талантливую и перспективную молодёжь», - заключил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.