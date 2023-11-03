Общество

Андрей Турчак вручил медаль спасшей 10-летнего мальчика Татьяне Пахоменковой

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в Пскове вручил медаль «За проявленное мужество» Татьяне Пахоменковой , сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия».

Фото: пресс0служба партии «Единая Россия»

Девушка спасла тонущего 10-летнего мальчика.

«Награждение, которое Совет Федерации проводит ежегодно, в этом году объединило более 200 детей по всей стране. Они явили пример для своих друзей, одноклассников, и осуществили, наверное, самую главную миссию человека на этой Земле – это помощь ближнему и спасение того, кто в тот критический момент в этом нуждался. Поэтому я очень рад, что Псковская земля рождает таких юных героев», - отметил секретарь Генсовета Единой России.

Также он вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым вручил первые паспорта юным псковичам.