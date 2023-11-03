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Общество

Павильон Сбера открылся на выставке «Россия» на ВДНХ

04.11.2023 14:41|ПсковКомментариев: 1

Павильон Сбера начал свою работу на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 4 ноября. Интерактивная экспозиция рассказывает о развитии Сбера через призму желаний и потребностей жителей страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Сбера

«Сбер представлен на площади 2100 квадратных метров всеми своими современными технологиями и разработками, которые предназначены для россиян. Наш павильон состоит из 10 больших залов и работающего офиса, который предоставляет банковские услуги. И здесь можно познакомиться с историей Сбера, с тем, когда мы были созданы и как развивались. Вся наша выставка посвящена человекоцентричности, и все наши сервисы рассчитаны на то, чтобы человек был успешнее, мог постоянно развиваться, придумывать новые собственные проекты. И мы здесь выступаем в роли помощника. В нашем павильоне можно познакомиться и с сервисами надёжности, и с сервисами, которые нацелены на созидание и оздоровление, развлечение, гостеприимство и многое другое. Именно здесь можно попробовать создавать ролики, фильмы собственными руками. Притронуться к замечательным результатам робототехники, которые здесь тоже представлены. Мы понимаем свою ответственность, очень дорожим этим и очень хотим, чтобы как можно большее количество наших граждан смогли почувствовать, познакомиться, "попробовать" то, что делает Сбер сегодня», - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. 

Человек и технологии

Во все времена Сбер предвосхищал запросы людей и реагировал на них с помощью высокотехнологичных, удобных и надёжных продуктов и сервисов, которые помогают человеку реализовать свой потенциал. Именно мечты людей находятся в центре прогресса. Создавая свои продукты, Сбер вносит огромный вклад в развитие страны, меняя её.

Все инсталляции павильона построены по принципу мультисенсорности: они воздействуют на разные органы чувств посетителей выставки. Ещё один ключевой элемент — phygital (physical + digital), тесная интеграция физического и цифрового мира для максимально захватывающего опыта. Мультимедийный контент павильона создан с помощью технологий искусственного интеллекта Сбера: сервиса GigaChat, нейросети Kandinsky и других. В роли экскурсовода выступает виртуальный ассистент Салют.

Снаружи гостей павильона встречает огромный медиакуб. Он развлекает посетителей, показывая ролики в стиле naked eye — технологии, с помощью которой создаются 3D- и оптические иллюзии без использования дополнительного оборудования и очков. По вечерам демонстрируется специальное мультимедийное шоу — одно из первых в мире, созданных с участием нейросетей.

Из прошлого — в будущее

Зайдя внутрь, гости попадают в исторический офис Сбера, воссозданный по эскизам 1954 года. Здесь можно увидеть памятник Николаю Кристофари, первому клиенту сберегательных касс, и ощутить атмосферу ушедшей эпохи. А в соседнем зале посетителей ожидает шоу «История Сбера», его основная идея — путешествие на лифте истории. В нём гости проносятся по этажам, каждый из которых — определённый период истории России. Инсталляция раскрывает вклад Сбера в значимые для нашей страны события. Затем гости переходят в современный офис — ворота из настоящего в будущее. Оба офиса — действующие, в них помимо получения привычных банковских услуг для частных клиентов посетители также смогут оформить СберКарту с уникальным дизайном, разработанным специально для выставки.

В следующем зале, который называется «Надёжный Сбер», представлены технологии для безопасности в различных сферах жизни. Они защищают данные в интернете, не дают мошенникам похитить деньги с банковских карт, делают удобнее и спокойнее наши дома, улицы и города. В игровой форме здесь можно ознакомиться с биометрическими решениями, видеоаналитикой, транспортом будущего и технологиями борьбы с киберпреступностью.

Зал «Созидающий Сбер» посвящён теме семьи. Он выглядит как квартира, в которую гости попадают через портал Домклик. В этом зале можно получить полезные знания о том, как вести семейный бюджет, приобрести квартиру онлайн и создать домашний уют с помощью линейки устройств умного дома Sber. 

В зале «Развивающий Сбер» можно смотреть лекции и семинары, проходить учебные курсы от СберУниверситета, образовательной платформы Edutoria. Инсталляции показывают, как Сбер помогает людям получать новые знания и развиваться. Здесь же работает зона для предпринимателей, где гости могут в интерактивном формате получить советы по старту и развитию бизнеса. Сервис «Бизнес-старт» подскажет, сколько вложений потребуется на старте нового дела, какой средний доход в той или иной отрасли и какие шаги нужно сделать начинающему предпринимателю. Также гости узнают, как за три минуты оформить кредит на открытие малого бизнеса. А те, кто только задумывается стать предпринимателем, увидят эволюцию процесса открытия бизнеса в России, смогут зарегистрировать бизнес онлайн и дистанционно открыть счёт в Сбере.  

В детской игровой зоне можно напечатать футболку с собственным принтом, оживить свой рисунок, искупаться в мультимедийном бассейне, пройтись по интерактивному полу, почувствовать себя золотоискателем, сфотографироваться с 3D-моделью СберКота и так далее. Проводятся мастер-классы для детей. Тут же работает кафе и магазин SberShop, где можно приобрести одежду, ежедневники, ручки, термокружки, спортивные бутылки, рюкзаки, аккумуляторы, настольные игры, чехлы для телефона и многое другое.  

Зал «Здоровый Сбер» посвящён главному — здоровью. Здесь можно увидеть курорты Сбера «Мрия» и «Манжерок», прогуляться вдоль водоёма, посмотреть на водопады, послушать написанную искусственным интеллектом расслабляющую музыку и почувствовать аромат цветущей сакуры. А также узнать, как сервисы Сбера позволяют записаться к врачу онлайн, получить медицинскую консультацию по видео и купить лекарства.

Зал «Увлекательный Сбер» оформлен как парк аттракционов. Каждого гостя встречает Чебурашка с большой картой в руках, на которой появляется фото гостя. Здесь можно погрузиться в игровую метавселенную в очках виртуальной реальности, в аркадном аттракционе управлять персонажами «Союзмультфильма», создавать тексты, изображения, музыку и даже видео с помощью нейросетей Сбера, увидеть робота-художника, робота-дезинфектора и робота-курьера, пройти через лабиринт смеха с цифровыми зеркалами.

А на выходе гости павильона знакомятся с командой банка, узнавая необычные факты о ней. Там же можно обменить полученные в ходе прохождения выставки баллы на сувениры от Сбера.

Доступность

Павильон Сбера на ВДНХ доступен людям с инвалидностью и особенными потребностями. Он оборудован пандусом, внутренние пространства доступны для людей на колясках (проходы достаточно широкие, отсутствуют подиумы, так что везде можно проехать). Сотрудники, которые работают в павильоне, прошли обучение о том, как этично и эффективно взаимодействовать с посетителями с инвалидностью. В обучение входил тренинг по основам русского жестового языка (РЖЯ). Для неслышащих посетителей подготовлено видео о выставке на РЖЯ. Перед выставкой посетителям предлагаются социальные истории, схемы доступных маршрутов и карта сенсорной безопасности. В разработке всех этих материалов принимали участие люди с инвалидностью и специалисты по выставочной доступности.

Зелёный день

В павильоне Сбера также можно узнать о предложениях Сбера и партнёров по акции Зелёный день, которая уже шестой год подряд проводится в преддверии дня рождения банка. Из года в год в Зелёный день действуют самые выгодные условия на продукты и услуги для всех жителей России, что помогает людям решать повседневные задачи, экономить деньги и время. В этом году Зелёный день проходит с 9 по 12 ноября. Его участникам доступны выгодные условия по финансовым продуктам Сбера, уникальные предложения, огромные кешбэки и скидки от компаний-партнёров СберМаркет, Мегамаркет и других. Умные устройства Sber можно будет купить с большими скидками. С 6 ноября максимальную выгоду от акции получат подписчики СберПрайм и СберПрайм+. Для них мероприятия Зелёного дня стартуют на три дня раньше, а предложения будут ещё выгоднее.

 

Образование

На всё время работы выставки предусмотрена насыщенная образовательная программа для людей разного возраста, которую проводят Сбер и Российское общество «Знание». Среди тем — цифровые навыки, финансовая грамотность и предпринимательство. Индустрия образования Сбера представит цифровые решения для развития навыков, получения новых знаний и построения карьеры.

Время работы

Экспозиция Сбера находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Со вторника по четверг она будет работать с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00 (понедельник — выходной). Вход бесплатный для всех. Павильон будет открыт с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Чтобы не стоять в очереди, можно заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.

Узнать больше и записаться на экскурсию можно по ссылке

Теги: #выставка #Сбер #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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