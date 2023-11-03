Общество

До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 5 ноября

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 5 ноября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью местами, днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь.

Прогнозируется ветер южных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +2 до +7 градусов, днем воздух прогреется от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что сильный дождь ожидается по юго-востоку Псковской области утром 5 ноября.