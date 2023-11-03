Сильный дождь надвигается на юго-восток Псковской области

Сильный дождь ожидается по юго-востоку Псковской области утром 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.
Рекомендации для населения при сильном дожде:
- При получении информации о выпадении обильных осадков следует воздержаться ь от поездок, по возможности оставаться в квартире или на работе.
- Если сильный дождь застал на улице, нужно постараться укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления.
- Водителям следует заранее перепарковать автомобили из низинных мест и не оставлять автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.