Общество

Главы национальных общественных объединений региона провели встречу в Пскове

В преддверии Дня народного единства руководители национальных общественных объединений провели совместную встречу в Доме офицеров в Пскове. Заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин и представитель администрации города Пскова поздравили руководителей национальных общественных объединений Псковской области с праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Вице-губернатор передал участникам встречи приветственные слова губернатора Псковской области Михаила Ведерникова: «Наша страна многонациональна, ее народы веками бережно сохраняли и передавали из поколения в поколение свою культуру и традиции, и, самое главное, умение жить в мире и согласии с другими народностями. Эта преемственность — основа российской государственности, из которой исходят национальное согласие и духовная мощь единства народов России. Наша общая цель — сберечь свою историю, сохранить Отечество, преодолеть вызовы современности и обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам».

В рамках встречи участники познакомились с видеороликом о реализации проекта «Человек мира», а также посетили выставку произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север — XIII».

После официальной части встречи прошел «круглый стол» по актуальным вопросам в сфере образования, грантовой поддержки общественных объединений и возможности реализации совместных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Псковской области.