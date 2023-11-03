Общество

Петербургские врачи удалили школьнице из Пскова гигантскую кисту яичника

15-летнюю девочку из Пскова с гигантской кистой яичника прооперировали в Санкт-Петербурге. Размер образования составил 25 сантиметров в диаметре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Петербургского педиатрического университета.

Фото: пресс-служба Петербургского педиатрического университета

Мультидисциплинарная бригада специалистов клиники вуза под руководством заместителя главного врача по акушерству и гинекологии Анны Тайц минимально инвазивным способом удалила кисту 15-летней девочке. Медикам удалось сохранить маточную трубу и яичник пациентки.

Как сообщили врачи, девочка поступила в отделение гинекологии с жалобами на периодические боли внизу живота.

«В ходе комплексного обследования у юной пациентки была подтверждена киста яичника гигантских размеров - более 25 см в диаметре. Принято решение о необходимости проведения оперативного лечения в составе мультидисциплинарной бригады с участием детского онколога», — рассказал ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета Дмитрий Иванов.

1 ноября врачи удалили кистозное образование левых придатков через три прокола на животе пациентки.

«Мы максимально бережно убрали кисту, не повредив при этом ткани маточной трубы и яичника», - отметила Анна Тайц.

Вмешательство было малоинвазивным, поэтому пациентке не потребовалась длительная реабилитация. По месту жительства состояние ребёнка будут контролировать детский гинеколог и онколог. В Петербургском педиатрическом университете для девочки составили индивидуальный план обследований, дальнейшего наблюдения и маршрутизации.