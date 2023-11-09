Общество

Врач предупредил о факторе, снижающем иммунную защиту детей

Сезон распространения респираторных вирусных инфекций совпадает с интенсивными занятиями в школе, отметил доктор медицинских наук, педиатр, иммунолог Андрей Продеус. Очень часто на детей «обрушивается» не только учеба: они тренируются в различных спортивных секциях, развивают творческие способности в кружках, посещают театры и музеи, добавил он.

Если перегрузить ребенка такими активностями, его иммунитет может дать сбой, предупредил врач в эфире радио Sputnik.

«Напряженный график часто является причиной хронического стресса. Стресс, в свою очередь, истощает иммунную систему, снижая не столько количество иммунных клеток, сколько качество их работы», – объяснил Андрей Продеус.

Безусловно, смена деятельности полезна, продолжил он. Так, занятия в спортивной секции помогут ребенку отвлечься от напряженной учебы. Однако важно соблюдать меру и вовремя заметить первые признаки переутомления, отметил врач.

«Например, если ребенок перестает получать удовольствие от тех занятий, которые ему раньше нравились. Если он долго засыпает и с трудом просыпается, начинает терять концентрацию и способность переключаться в вечернее время. Если появляется быстрая утомляемость. Замечают ли родители эти признаки – вопрос того, насколько они знают своего ребенка. Надо остановиться не тогда, когда у ребенка уже поднялась температура и появились симптомы болезни, а в шаге от этого, чтобы организм не страдал», – подчеркнул Андрей Продеус.

Восстановиться после болезни сложнее, чем ее предотвратить, заключил врач.