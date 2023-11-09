Общество

Псковичи стали активней искать работу в преддверии зимы

Эксперты проанализировали рынок труда по итогам октября и выяснили, что жители Псковской области стали активней выходить на рынок труда и откликаться на вакансии. За месяц рынок труда наполнился почти 9 000 кандидатами. Это на 3% больше, чем месяц назад.

По данным hh.ru, самыми активными за месяц с точки зрения поиска работы в Псковской области оказались представители сферы автомобильного бизнеса, консалтинга и топ-менеджеры (число новых резюме выросло на 6% относительно прошлого месяца в каждой сфере), административный персонал, айтишники и работники сферы закупок (по +5%), а также строители, рабочий персонал и специалисты сельхоза (по +4%).

Также стали чаще искать работу и подработку в преддверии зимних праздников представители сферы управления персоналом, юристы и работники туризма и общепита. Увеличил активность и работники производств, которые находятся в дефиците и большом спросе у местного бизнеса – они разместили на 4% резюме больше, чем месяц назад. Также в регионе есть 5 сфер, где активность соискателей за месяц стала меньше – это области розничной торговли, медицины, спортивных клубов, безопасности и искусства.

Интересно, что на рынок труда стали также чаще выходить молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет. Число резюме от них за месяц увеличилось на 54%. В данном случае активность этой группы населения традиционно связана с поиском подработки ближе к новогодним каникулам.