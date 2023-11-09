Псковское отделение РВИО поблагодарило сотрудников «Гражданской прессы за совместную работу по сохранению исторической памяти.
Благодарности сотрудникам Псковской Ленты Новостей, ПЛН-ТВ, радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Московского комсомольца в Пскове» вручил руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов.
Александр Борисов поблагодарил журналистов за вклад в популяризацию историко-культурного наследия Псковской земли, героев Псковщины и выразил надежду на то, что конструктивное сотрудничество будет продолжено в дальнейшем.
Российское военно-историческое общество (РВИО) — российское добровольное самоуправляемое общественно-государственное объединение, основанное в 2012 году указом президента России Владимира Путина. Деятельность организации, согласно декларации, направлена на изучение и популяризацию военной истории России, а также сохранение объектов военно-исторического культурного наследия