Общество

Псковское отделение РВИО поблагодарило сотрудников «Гражданской прессы» за совместную работу

Псковское отделение РВИО поблагодарило сотрудников «Гражданской прессы за совместную работу по сохранению исторической памяти.

Благодарности сотрудникам Псковской Ленты Новостей, ПЛН-ТВ, радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Московского комсомольца в Пскове» вручил руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов.

Александр Борисов поблагодарил журналистов за вклад в популяризацию историко-культурного наследия Псковской земли, героев Псковщины и выразил надежду на то, что конструктивное сотрудничество будет продолжено в дальнейшем.

Российское военно-историческое общество (РВИО) — российское добровольное самоуправляемое общественно-государственное объединение, основанное в 2012 году указом президента России Владимира Путина. Деятельность организации, согласно декларации, направлена на изучение и популяризацию военной истории России, а также сохранение объектов военно-исторического культурного наследия