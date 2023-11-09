Александр Борисов: День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, - важная дата для сохранения памяти о подвигах нашего народа

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) поддержал учреждение Дня памяти псковичей, погибших при защите Отечества.
День памяти псковичей, погибших при защите Отечества появился в региональном календаре дат. Отмечать его будут 18 сентября. На сессии Псковского областного Собрания 24 октября депутаты поддержали законопроект об установлении новой даты, который был предложен губернатором Михаилом Ведерниковым. В день памяти предлагается вспоминать уроженцев и жителей Псковской области, а также военнослужащих, проходивших военную службу на территории региона, которые погибли при защите интересов России.
18 сентября было выбрано неслучайно: в этот день в 1581 году псковичи отразили атаку войск польско-литовских агрессоров. Сражение стало самым неудачным для Стефана Батория и повлияло на исход Ливонской войны, которая длилась 25 лет. Польский король пошел на заключение перемирия, которое было подписано недалеко от Пскова.