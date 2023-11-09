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Александр Борисов: День памяти псковичей, погибших при защите Отечества, - важная дата для сохранения памяти о подвигах нашего народа

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) поддержал учреждение Дня памяти псковичей, погибших при защите Отечества.

«Я абсолютно поддерживаю эту идею, я за то, чтобы памятные даты появлялись. Это часть нашей истории, часть нашей военной истории и важная часть работы по сохранению памяти о подвигах нашего народа. Вне всякого сомнения подобные даты нужны. Отношение людей покажет, приживется эта дата у нас или нет. Это зависит, в том числе, от деятельности и нашей организации. Если мы будем разъяснять значение этой даты, рассказывать о событиях, с которыми она связана - тогда все получится», – сказал Александр Борисов.

День памяти псковичей, погибших при защите Отечества появился в региональном календаре дат. Отмечать его будут 18 сентября. На сессии Псковского областного Собрания 24 октября депутаты поддержали законопроект об установлении новой даты, который был предложен губернатором Михаилом Ведерниковым. В день памяти предлагается вспоминать уроженцев и жителей Псковской области, а также военнослужащих, проходивших военную службу на территории региона, которые погибли при защите интересов России.

18 сентября было выбрано неслучайно: в этот день в 1581 году псковичи отразили атаку войск польско-литовских агрессоров. Сражение стало самым неудачным для Стефана Батория и повлияло на исход Ливонской войны, которая длилась 25 лет. Польский король пошел на заключение перемирия, которое было подписано недалеко от Пскова.