Общество

Вопросы сохранения и реставрации памятников обсудят на конференции в Пскове

Ежегодная научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» пройдет в Пскове 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие проводится в регионе уже в 9-й раз с целью обмена опытом и установления профессиональных связей широкого круга специалистов, работающих в области сохранения, воссоздания и популяризации архитектурного наследия.

Темой конференции стали «Традиции и инновации в деле сохранения культурного наследия: теория и практика».

В рамках мероприятия эксперты подведут итоги и рассмотрят особенности работы научно-производственного центра по охране памятников Псковской области, а также озвучат результаты исследований Большой звонницы Псково-Печерского монастыря. Также эксперты обсудят организацию и ведение комплексных реставрационных работ при множественности подрядчиков, ценности и предметы охраны архитектурного наследия.

В работе конференции примут участие представители органов охраны объектов культурного наследия, ведущие специалисты музеев, преподаватели учебных заведений, а также архитекторы, историки, искусствоведы, эксперты, занимающиеся вопросами изучения и воссоздания архитектурного наследия.

Организаторы конференции: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с ГАУК ПО «Научно — производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

Программа конференции доступна по ссылке.