Общество

Более миллиона человек подписаны на госпаблики в Псковской области

Число подписчиков государственных пабликов в Псковской области достигло почти 1 млн 80 тысяч человек. Всего на данный момент в регионе функционирует 890 госпабликов. Официальные страницы госучреждений позволяют оперативнее решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

«Госпаблики — это не просто визитные карточки учреждений, это инструмент взаимодействия с гражданами. Людям удобно задавать вопросы или уточнять информацию в соцсетях. Госпаблики позволяют быстрее донести проблему до ведомств, быстрее ее решить», — подчеркнула руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева.

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог. Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарно в России у госпабликов 115 миллионов подписчиков.

«В госпабликах на сегодня суммарно 115 млн подписчиков, из которых почти 46 млн уникальных. Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений. При этом они разделены по тематике: сферы культуры, спорта, образования, здравоохранения и так далее. Это самая масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Для АНО „Диалог Регионы“ и ЦУР это большая ответственность — развивать госпаблики в регионах», — сказал Андрей Цепелев на форуме «ПРОФ-IT».

Он добавил, что госпаблики стали самой удобной и точной системой коммуникации между представителями власти и гражданами.

Отметим, что в Псковской области для администраторов госпабликов регулярно проводятся образовательные семинары, которые позволяют повысить качество ведения страниц и коммуникации с подписчиками. С начала года было проведено 24 мероприятия, на которых обучились более 1,1 тыс. человек.