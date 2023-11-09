Общество

Участковый из Невельского района стал участником всероссийского профессионального конкурса

Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Невельский» капитан полиции Роман Дроздов принимает участие во Всероссийском профессиональном конкурсе «Народный участковый — 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В органах внутренних дел Роман Дроздов служит с 2013 года, на занимаемой должности — с 2018 года. На подведомственной участковому территории проживает более 4,5 тысячи человек. Оперативная обстановка руководством здесь оценивается как удовлетворительная: раскрыто 29 преступлений, выявлено более 130 административных правонарушений, рассмотрено порядка 300 жалоб и обращений, ведется профилактическая работа с лицами, состоящими на учете.

Ранее капитан полиции стал победителем регионального отбора конкурса. Своим достижением на посту участкового Роман Дроздов считает высокую оценку работы со стороны населения, а также доверие, которое люди оказывают ему.

Отметим, что голосование за лучшего участкового проходит по 10 ноября. Торжественная церемония награждения и вручения главного приза — внедорожника УАЗ «Патриот» — состоится 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции. В ходе данной церемонии символ конкурса — переходящая бронзовая статуэтка — будет передана победителю текущего года.