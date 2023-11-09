Общество

Освобождение Псковской области от немецко-фашистских захватчиков обсуждают в Поганкиных палатах

Совместный круглый стол Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества и Псковского музея-заповедника проходит в Поганкиных палатах сегодня, 9 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Тема этого круглого стола - «Освобождение территории Псковской области от немецко-фашистских захватчиков». Она приурочена к 80-летию освобождения региона.

Руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов поблагодарил Псковский музей за гостеприимство и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Я признателен Псковскому музею-заповеднику за продуктивное сотрудничество и эффективную совместную работу. Отдельная благодарность также тем, кто занимается поисковой и просветительской деятельностью. Мы должны доносить до наших граждан значимость исторических дат, чтобы почувствовать сопричастность к истории и быть достойным гражданином великой страны», – добавил Александр Борисов.

Свои доклады представят директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, заведующая Лабораторией изучения событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации истории Псковского государственного университета Татьяна Хришкевич, старший сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, кандидат исторических наук Дмитрий Белюков.