Общество

Короед-типограф уничтожил участок леса в Стругокрасненском районе

Состояние лесов Псковской области оценили по результатам выборочных наземных наблюдений, которые провели на общей площади 5700 га. Отрицательное воздействие различных факторов выявлено на площади более 1000 га, погибшие насаждения составляют менее 1% от этой площади. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале Рослесозащиты - Центре защиты леса Новгородской области.

Фото здесь и далее: филиал ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Новгородской области»

Наибольшее влияние неблагоприятных факторов выявлено в Псковском, Гдовском и Стругокрасненском лесничествах. Основными причинами повреждения насаждений в текущем году стали неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы (94% от общей площади поврежденных насаждений).

В Гдовском лесничестве выявлены также участки, поврежденные болезнями леса и воздействием непатогенных факторов (5% от общей площади поврежденных насаждений).

На территории Стругокрасненского лесничества выявлен погибший по причине воздействия короеда-типографа участок, на котором рекомендовано проведение лесопатологического обследования.

Помимо ВНН в лесном фонде Псковской области на постоянных пунктах наблюдения проводили регулярные наземные наблюдения (РНН) с целью сбора данных о динамике изменения состояния лесов для осуществления прогноза и своевременного обнаружения отклонений в санитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

При осуществлении РНН оценивали состояние более 900 деревьев основных лесообразующих пород (сосны, повислой березы, европейской ели, осины, черной и серой ольхи). При этом отрицательному воздействию различных факторов подверглись 26% деревьев, из них 17% ослаблены незначительно. Среди комплекса причин можно выделить неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы, болезни леса и антропогенное воздействие. Погибшие деревья составили 5% от общего количества, почти все они погибли до 2023 года по причине воздействия сильных ветров.

«В целом санитарная и лесопатологическая обстановка в лесах Псковской области удовлетворительная, – обобщил директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов. – Оценка данных, полученных в результате проведения ГЛПМ, послужит основой для составления прогноза развития санитарной и лесопатологической ситуации в лесном фонде Псковской области, а также основой выбора участков для проведения натурных работ в следующем году».