Общество

Великолукские власти озвучили суммы, «украденные» из бюджета вандалами

В этом году управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Великих Лук направило в полицию города более десяти заявлений по факту порчи городского имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«Хочется подчеркнуть, что даже скамейка, в зависимости от модели, обходится городской казне не менее чем в 20 тысяч рублей. Самая простая урна – тоже в несколько тысяч рублей. Каждый украденный люк от ливневой канализации ведёт к потере двух с лишним тысяч рублей из городской казны, а сломанный цветок виолы обходится в сумму более 100 рублей», - рассказал глава администрации города Андрей Беляев.

Он подчеркнул, что сотрудники обслуживающих и управляющих организаций постоянно ремонтируют разрушенные элементы детских площадок, архитектурных форм на общественных территориях и во дворах. На эти работы приходится выделять дополнительные средства из бюджета, хотя эти деньги могли бы быть направлены на создание чего-то нового, на очень значимые для граждан цели, заметил Андрей Беляев.

Он уточнил, что в последнее время в Великих Луках резко сократилось количество актов порчи подземных переходов. В рамках борьбы с вандализмом в городе установлены камеры с онлайн-вещанием. Благодаря этому и активности горожан в социальных сетях удалось поймать одного из нарушителей, он получил наказание. А злоумышленник, который испортил архитектурную форму в парке Пушкина, пока не найден.